Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επανεξελέγη γενικός γραμματέας του κυβερνώντος Κόμματος των Εργατών της Βόρειας Κορέας, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων KCNA. Η επανεκλογή του ηγέτη ανακοινώθηκε την τέταρτη ημέρα του κομματικού συνεδρίου, εξέλιξη που θεωρείτο αναμενόμενη.

Σύμφωνα με το KCNA, η απόφαση ελήφθη «σύμφωνα με την ακλόνητη βούληση και την ομόφωνη επιθυμία όλων των αντιπροσώπων» που συμμετείχαν στο συνέδριο. Το γεγονός επιβεβαιώνει την πλήρη στήριξη του κομματικού μηχανισμού προς τον Κιμ Γιονγκ Ουν.

Το συνέδριο, το οποίο διεξάγεται κάθε πέντε χρόνια, αποτελεί μείζον πολιτικό γεγονός για τη χώρα. Παραδοσιακά ενισχύει την εξουσία του καθεστώτος και συχνά συνοδεύεται από ανακοινώσεις σχετικά με την κατεύθυνση της πολιτικής ή με αλλαγές στην ηγετική δομή.

Μετά το προηγούμενο συνέδριο του 2021, η Πιονγκγιάνγκ συνέχισε την ανάπτυξη του πυρηνικού της οπλοστασίου, πραγματοποιώντας επανειλημμένες δοκιμές διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων (ICBM). Οι ενέργειες αυτές παραβιάζουν τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και έχουν προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις.

Η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται υπό αυστηρές κυρώσεις εξαιτίας των προγραμμάτων της για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων. Η οικονομία της αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες, ενώ οι ελλείψεις τροφίμων παραμένουν χρόνιο πρόβλημα.