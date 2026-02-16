Ο Κιμ Γιονγκ Ουν εγκαινίασε νέα οικιστική περιοχή στην Πιονγιάνγκ, αφιερωμένη στις οικογένειες Βορειοκορεατών στρατιωτών που σκοτώθηκαν πολεμώντας στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία. Στην τελετή παρευρέθηκε και η κόρη του, Κιμ Τζου Ε, η οποία προαλείφεται για διάδοχός του στην ηγεσία της χώρας.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, συνοδευόμενος από τη 13χρονη κόρη του, εγκαινίασε νέο δρόμο με διαμερίσματα που προορίζονται για τις οικογένειες των στρατιωτών που έπεσαν στη μάχη στο πλευρό της Ρωσίας. Το γεγονός μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Πιονγιάνγκ, KCNA.

Χιλιάδες Βορειοκορεάτες στρατιώτες στο πλευρό της Ρωσίας

Σύμφωνα με νοτιοκορεατικές και δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών, η Βόρεια Κορέα έχει αποστείλει χιλιάδες στρατιώτες να πολεμήσουν στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Η Σεούλ αναφέρει ότι τουλάχιστον 2.000 στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους στις συγκρούσεις. Κατά την ομιλία του στα εγκαίνια, ο Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε: «Πριν από τον θάνατό τους, οι ηρωικοί μάρτυρες θα πρέπει να φαντάζονταν στο μυαλό τους τις αγαπημένες τους οικογένειες να ζουν σε μια χώρα που εξακολουθεί να ευημερεί», σύμφωνα με το KCNA.

Η παρουσία της Κιμ Τζου Ε και το πολιτικό μήνυμα

Φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα δείχνουν τον Κιμ Γιονγκ Ουν να επισκέπτεται τις νέες κατοικίες μαζί με την κόρη του Τζου Ε. Η παρουσία της, σύμφωνα με τις νοτιοκορεατικές υπηρεσίες πληροφοριών, επιβεβαιώνει ότι έχει «οριστεί ως διάδοχος» για την ηγεσία, καθώς συμμετέχει όλο και συχνότερα σε δημόσιες εκδηλώσεις με τον πατέρα της.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται λίγο πριν από το συνέδριο του κόμματος, το σημαντικότερο πολιτικό γεγονός της Πιονγιάνγκ, που αναμένεται να διεξαχθεί εντός του μήνα. Τα βλέμματα στρέφονται στις κατευθύνσεις που θα ανακοινώσει ο Κιμ Γιονγκ Ουν για την εξωτερική και εσωτερική πολιτική, αλλά και σε έναν πιθανό επίσημο τίτλο για την Κιμ Τζου Ε.

Πολιτικός ελιγμός πριν το συνέδριο

Ο αναλυτής του Κορεατικού Ινστιτούτου για την Εθνική Ενοποίηση Χονγκ Μιν, εκτίμησε στο AFP ότι η χρονική στιγμή των εγκαινίων αποτελεί «πολιτικό ελιγμό κατόπιν μεγάλης περίσκεψης με στόχο να αιτιολογηθεί η ανάπτυξη στρατιωτών» πριν από το συνέδριο. Όπως σημείωσε, «αυτό επιτρέπει να φανεί ότι το κράτος προσφέρει συγκεκριμένη αποζημίωση στις οικογένειες των στρατιωτών που έπεσαν στη μάχη σε μια συμβολική εκδήλωση».

Τέλος, αναλυτές υποστηρίζουν επίσης ότι, σε αντάλλαγμα για την αποστολή στρατιωτών, η Ρωσία παρέχει στη Βόρεια Κορέα οικονομική βοήθεια, στρατιωτικές τεχνολογίες, καθώς και προμήθειες τροφίμων και ενέργειας.