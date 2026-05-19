Αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στην πόλη Ιζμαήλ της Ουκρανίας τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν την κατάρριψη τεσσάρων ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα.

Η Ιζμαήλ, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο ουκρανικό λιμάνι στον Δούναβη, έχει στρατηγική σημασία και βρίσκεται συχνά στο στόχαστρο ρωσικών επιθέσεων. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, λιμενικές υποδομές υπέστησαν ζημιές, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν θύματα. Όπως αναφέρθηκε, «σχεδόν όλα» τα όπλα που χρησιμοποίησε η ρωσική πλευρά «καταστράφηκαν» πριν πλήξουν τους στόχους τους.

Σε εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν από τις αρχές μέσω Telegram, διακρίνεται πυρκαγιά σε κτίριο της περιοχής. Παράλληλα, στο Χάρκοβο, δύο άνθρωποι διασώθηκαν και ένας ακόμη αγνοείται μετά από επίθεση ρωσικών drones, σύμφωνα με τον δήμαρχο Ιχόρ Τερέχοφ.

Εντάσεις και διακοπή διαπραγματεύσεων

Οι διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε με την εισβολή του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία το 2022, έχουν ουσιαστικά παγώσει μετά το ξέσπασμα της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Κάθε πλευρά κατηγορεί την άλλη για επιθέσεις σε πολιτικές και ενεργειακές υποδομές, καθώς και για πλήγματα σε αμάχους, τους οποίους αμφότερες διαψεύδουν ότι στοχοποιούν εσκεμμένα.

Καταρρίψεις drones και νέες επιθέσεις

Ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σαμπιάνιν, ανέφερε μέσω Telegram ότι τέσσερα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς τη ρωσική πρωτεύουσα καταρρίφθηκαν στη διάρκεια της νύχτας, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Η επίθεση σημειώθηκε λίγο μετά τη μαζική επιδρομή drones εναντίον της Μόσχας το σαββατοκύριακο, ενώ ο ρωσικός στρατός είχε πλήξει νωρίτερα την Οδησσό και τη Ντνίπρο, τραυματίζοντας δεκάδες ανθρώπους.

Στην περιφέρεια Κουρσκ, που συνορεύει με την Ουκρανία, μία γυναίκα σκοτώθηκε και δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από ουκρανική επιδρομή, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Παράλληλα, οι περιφέρειες Ραστόφ και Γιαροσλάβλ έγιναν στόχοι ουκρανικών επιθέσεων, όπως ανακοινώθηκε από τις αρχές μέσω Telegram.

Οικονομικές συνέπειες και δηλώσεις Ζελένσκι

Στη Γιαροσλάβλ, όπου λειτουργούν διυλιστήρια και συναφείς υποδομές, ο περιφερειάρχης Μιχαήλ Γεφράγεφ προειδοποίησε τους οδηγούς που κινούνται προς τη Μόσχα να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω της απειλής επιθέσεων από ουκρανικά drones. Η ουκρανική πλευρά επιδιώκει τους τελευταίους μήνες να μειώσει τα ρωσικά έσοδα από τις εξαγωγές υδρογονανθράκων.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε μέσω X ότι η δυναμικότητα των ρωσικών διυλιστηρίων έχει μειωθεί κατά 10% και αρκετά πετρελαϊκά κοιτάσματα έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας. «Ο (ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ) Πούτιν φυσικά είχε φτιάξει πολεμικό ταμείο—το οποίο όμως σίγουρα δεν αρκεί για να συνεχίσει τον πόλεμο επ’ αόριστον», σημείωσε ο Ζελένσκι.