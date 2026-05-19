Στην εκτίμηση ότι ο ελληνικός τουρισμός έχει πετύχει σημαντικά αποτελέσματα προχώρησε η Αγάπη Σμπώκου, στην πρώτη της επίσημη ομιλία ως νέα πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ). Η τοποθέτησή της έγινε κατά την ανοικτή συνεδρίαση της 34ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΤΕ, που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Όπως ανέφερε, τα στοιχεία για το 2025 επιβεβαιώνουν τη δυναμική του κλάδου, αναδεικνύοντας την ανθεκτικότητα, την ελκυστικότητα της χώρας και την ποιότητα των επιχειρήσεων. «Όμως ακριβώς επειδή ξεκινάμε από ψηλά, πρέπει να είμαστε πιο απαιτητικοί με τον εαυτό μας. Η επιτυχία δεν λειτουργεί στον αυτόματο πιλότο» τόνισε χαρακτηριστικά.

Οι προκλήσεις και οι προτεραιότητες του νέου κύκλου

Η κυρία Σμπώκου αναφέρθηκε στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τουρισμός – γεωπολιτική αστάθεια, κόστος, ασφάλεια, κλιματική κρίση – υπογραμμίζοντας ότι ο στόχος της επόμενης ημέρας είναι «η θωράκιση του ελληνικού τουρισμού». Όπως εξήγησε, η θωράκιση δεν σημαίνει άμυνα, αλλά στρατηγικό σχεδιασμό με βάθος χρόνου και μέθοδο.

Τόνισε ότι η επόμενη φάση της ανάπτυξης δεν θα κριθεί μόνο από αριθμούς, αλλά από την ανθεκτικότητα, την ποιότητα και τη δίκαιη διάχυση της αξίας. «Η ποιότητα δεν είναι αισθητική. Είναι σύστημα, υποδομές, δεξιότητες, κανόνες και επιχειρήσεις που επενδύουν με ορίζοντα» σημείωσε, προσθέτοντας πως η ποιότητα είναι η εμπειρία που επιβεβαιώνει ή διαψεύδει την υπόσχεση του brand Ελλάδα.

Οι άξονες δράσης του ΣΕΤΕ

Η πρόεδρος του ΣΕΤΕ παρουσίασε το πλαίσιο επτά συγκεκριμένων αξόνων δράσης για τον νέο κύκλο του ελληνικού τουρισμού. Αυτοί περιλαμβάνουν τη διαχείριση και ανάπτυξη προορισμών, τους ανθρώπους του τουρισμού, την ανταγωνιστικότητα, τη βιωσιμότητα, την τεχνολογία με επίκεντρο τον άνθρωπο, το brand Ελλάδα ως υποδομή εμπιστοσύνης και την εξέλιξη του ίδιου του ΣΕΤΕ.

«Ο τουρισμός δεν μπορεί να προχωρήσει με αποσπασματικότητα και κατακερματισμένες πολιτικές. Χρειάζεται κοινή κατεύθυνση, συντονισμό και θεσμική συνέχεια» υπογράμμισε η κυρία Σμπώκου.

Οι παρεμβάσεις της υπουργού Τουρισμού

Από το βήμα της συνέλευσης, η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη σημείωσε ότι το 2025 αποτέλεσε την τρίτη συνεχόμενη χρονιά ιστορικών επιδόσεων για τον ελληνικό τουρισμό, με αύξηση εσόδων σχεδόν 10% σε σχέση με το 2024. «Ο ελληνικός τουρισμός εμφανίζει ισχυρή δυναμική και ανθεκτικότητα, μέσα σε ένα περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού και αβεβαιότητας» ανέφερε.

Η υπουργός τόνισε ότι το υπουργείο εφαρμόζει πολιτικές εκσυγχρονισμού των τουριστικών υποδομών, ενίσχυσης ειδικών μορφών τουρισμού, ψηφιοποίησης της προβολής και θεσμικών παρεμβάσεων που υπηρετούν τους στρατηγικούς στόχους του κλάδου.

Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο και οι νέες επενδύσεις

Η κυρία Κεφαλογιάννη αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό (ΕΧΠΤ), το οποίο, όπως είπε, αποτελεί εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Στόχος του είναι να καθορίσει τους όρους προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, να αναδείξει νέους προορισμούς και να προωθήσει επενδύσεις υψηλής ποιότητας.

Παράλληλα, προχωρούν επενδύσεις σε υποδομές και υπηρεσίες μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, με έμφαση σε ειδικές μορφές τουρισμού – θαλάσσιο, καταδυτικό, ιαματικό, ορεινό και χειμερινό. Ολοκληρώνεται επίσης ο επανασχεδιασμός της επίσημης ταξιδιωτικής πύλης visitgreece.gr, με στόχο την προβολή του πλήρους φάσματος της ελληνικής τουριστικής εμπειρίας.

Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ανθρώπινο κεφάλαιο του τουρισμού. Σύμφωνα με την υπουργό, περισσότεροι από 18.000 εργαζόμενοι και άνεργοι συμμετείχαν με επιτυχία σε προγράμματα επανειδίκευσης και αναβάθμισης δεξιοτήτων. «Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες έχουν ξεκάθαρο στρατηγικό προσανατολισμό: την ποιοτική και βιώσιμη ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού για τις επόμενες δεκαετίες» σημείωσε.

Ο απολογισμός του απερχόμενου προέδρου

Ο απερχόμενος πρόεδρος του ΣΕΤΕ, Γιάννης Παράσχης, χαρακτήρισε το 2025 έτος-ορόσημο για τον ελληνικό τουρισμό. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν σε 23,6 δισ. ευρώ και οι διεθνείς αφίξεις σε 43,3 εκατομμύρια, με την αύξηση των εσόδων (9,8%) να υπερβαίνει εκείνη των αφίξεων (5,6%).

«Όσο μεγαλύτερη γίνεται η επιτυχία του ελληνικού τουρισμού, τόσο μεγαλύτερη η ευθύνη να τη διαχειριστούμε σωστά» ανέφερε ο κ. Παράσχης. Επισήμανε ότι το βασικό ζητούμενο είναι η μετατροπή της επιτυχίας σε πιο ποιοτική, παραγωγική και διατηρήσιμη αξία για την οικονομία, την κοινωνία και τους προορισμούς της χώρας.