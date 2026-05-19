Από την Τετάρτη 20 Μαΐου 2026 ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων εγγραφής για το σχολικό έτος 2026-2027 σε ΚΔΑΠ, δημοτικούς βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, καθώς και στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Ολοκληρωμένης Φροντίδας (ΒΣΟΦ) του Δήμου Ρεθύμνης. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ανοίξει στις 10:00 το πρωί.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, στις 23:59. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να τηρήσουν αυστηρά τις προθεσμίες, καθώς δεν προβλέπεται παράταση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης, οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής εφαρμογής που λειτουργεί στην επίσημη ιστοσελίδα του δήμου.

Αναλυτικές οδηγίες για τις εγγραφές στα ΚΔΑΠ, στους δημοτικούς βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, καθώς και στον ΒΣΟΦ, έχουν αναρτηθεί στις σχετικές ενότητες του ιστότοπου του Δήμου Ρεθύμνης. Εκεί παρουσιάζονται τα κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία ενστάσεων, καθώς και πληροφορίες για τα τροφεία και την έναρξη φιλοξενίας των παιδιών.

Η αρμόδια αντιδήμαρχος Δρ Άννα Ελευθεριάδου – Γκίκα και η Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών καλούν τους γονείς και κηδεμόνες να διαβάσουν προσεκτικά τις οδηγίες πριν την υποβολή της αίτησης, ώστε να αποφευχθούν λάθη ή παραλείψεις που μπορεί να οδηγήσουν σε απόρριψη.

Επισημαίνεται ότι δεν θα παρέχονται τηλεφωνικές πληροφορίες για τη διαδικασία εγγραφής, καθώς όλες οι οδηγίες είναι διαθέσιμες στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Ωστόσο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τις δομές για πληροφορίες σχετικά με τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τη φιλοξενία των παιδιών.

Ο Δήμος Ρεθύμνης προτρέπει τους γονείς να καταθέσουν εγκαίρως τις αιτήσεις τους και να μην περιμένουν τις τελευταίες ημέρες της προθεσμίας, προκειμένου να υπάρχει επαρκής χρόνος για έλεγχο και διόρθωση πιθανών ελλείψεων από την αρμόδια υπηρεσία.