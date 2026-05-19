Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας θα πραγματοποιήσουν ασκήσεις των πυρηνικών δυνάμεών τους από τις 19 ως τις 21 Μαΐου, ανακοινώθηκε σήμερα από το υπουργείο Άμυνας.

Περισσότερα από 64.000 μέλη προσωπικού και 7.800 τεμάχια στρατιωτικού υλικού θα συμμετάσχουν στα γυμνάσια, στο πλαίσιο των οποίων βαλλιστικοί πύραυλοι και πύραυλοι κρουζ θα εκτοξευθούν από πεδία δοκιμών στο ρωσικό έδαφος, ανακοίνωσε το υπουργείο.

Πούτιν: Η Ρωσία θα προχωρήσει στον εκσυγχρονισμό του πυρηνικού της οπλοστασίου

Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε πριν λίγες μέρες ότι η Μόσχα θα συνεχίσει τον εκσυγχρονισμό των στρατηγικών πυρηνικών δυνάμεών της και την ανάπτυξη νέων πυραυλικών συστημάτων, τα οποία, όπως τόνισε, θα μπορούν να υπερνικήσουν όλα τα υπάρχοντα και μελλοντικά αμυντικά συστήματα, σύμφωνα με τα ρωσικά κρατικά ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι η Ρωσία θα είναι έτοιμη, έως το τέλος του τρέχοντος έτους, να αναπτύξει τον νέο πύραυλο Sarmat. Το σύστημα αυτό, όπως σημείωσε, θα έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει πυρηνική κεφαλή και να πλήττει στόχους σε μεγάλες αποστάσεις, ακόμη και στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη