Κοζέρ για το buzzer beater του Γιουλ: «Θα του έδινα ξανά την τελευταία επίθεση»
Ο Φαμπιάν Κοζέρ αναφέρθηκε στον τελικό της EuroLeague του 2023 και στάθηκε στο καθοριστικό καλάθι του Σέρχιο Γιουλ απέναντι στον Ολυμπιακό, το οποίο χάρισε τον τίτλο στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Γάλλος πρώην γκαρντ των Μαδριλένων, μιλώντας στη Marca, ξεκαθάρισε πως σε μια αντίστοιχη περίσταση θα εμπιστευόταν ξανά χωρίς δεύτερη σκέψη την τελευταία επίθεση στον έμπειρο […]
Ο Μπαρτζώκας, ο Φουρνιέ και ο …Σλούκας!
Το σήμερα κάποιες φορές θυμίζει το χθες. Το τώρα το παρελθόν. Και είναι καλό να το βλέπουμε προκειμένου να κατανοούμε πώς σκέφτονται οι προπονητές και τι ζητούν από τους παίκτες τους. Ας πάμε, για παράδειγμα, στον μπασκετικό Ολυμπιακό: ο Γιώργος Μπαρτζώκας και ενόσω οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται στην τελική ευθεία για τον ημιτελικό του final four […]
Τζέικ Βαν Τούμπεργκεν: «Με πήρε ο πατέρας μου και μου είπε πως ο καλύτερος μου φίλος αυτοκτόνησε»
Μία ιδιαίτερα συγκινητική εξομολόγηση έκανε ο Τζέικ Βαν Τούμπεργκεν στο πέμπτο επεισόδιο της σειράς «Beyond The Game powered by ΗΡΩΝ» του Περιστερίου Betsson, μιλώντας ανοιχτά για την απώλεια του καλύτερού του φίλου, ο οποίος έδωσε τέλος στη ζωή του όταν ο ίδιος ήταν 18 ετών. Ο Αμερικανός αθλητής περιέγραψε τη δύσκολη στιγμή που πληροφορήθηκε την […]
Πώς θα λεγόταν το ταξίδι του Ολυμπιακού στο Final Four αν ήταν ταινία; Τι απάντησαν Πίτερς, Χολ και Λαρεντζάκης (vid)
Ο Ολυμπιακός μετρά αντίστροφα για το πέμπτο συνεχόμενο Final Four της EuroLeague και η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ φροντίζει να βάζει τον κόσμο στο κλίμα της μεγάλης διοργάνωσης του ΟΑΚΑ. Μέσα από τη νέα σειρά videos με τίτλο «3 on 3», οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα μοιράζονται σκέψεις, συναισθήματα και… ατάκες λίγες ημέρες πριν από το μεγάλο […]
NBA: Τα δώρα του «SGA» στους συμπαίκτες του για το δεύτερο συνεχόμενο MVP (vid)
Ο Σάι Γκίλντζεους-Αλεξάντερ, μετά την ανάδειξή του σε νέο MVP του NBA, θέλησε να ευχαριστήσει τους συμπαίκτες του με έναν εντυπωσιακό τρόπο. Ο superstar των Θάντερ τους χάρισε ρολόγια Audemars Piguet αξίας 200.000 δολαρίων το καθένα, καμπαρντίνες, iPhone 17 Pro Max, αρώματα, τσάντες γκολφ και δωρεάν Spotify Premium. Η κίνηση του ηγέτη της Οκλαχόμα προκάλεσε […]