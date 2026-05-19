Η ώρα της κορυφής έφτασε!

Το Σάββατο 23 Μαΐου στις 19:00, το MEGA News μεταδίδει ζωντανά τον μεγάλο τελικό του UEFA Women’s Champions League, με τη Λυών και τη Μπαρτσελόνα να συγκρούονται

για τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης.

Στην περιγραφή της αναμέτρησης, ο Θέμης Σωτηρόπουλος και ο Βιδιάνος Ρούσσος.

Όλα τα βλέμματα στρέφονται στο Όσλο της Νορβηγίας, εκεί όπου δύο υπερδυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου γυναικών διεκδικούν το πιο σπουδαίο τρόπαιο της σεζόν.

Η Μπαρτσελόνα έφτασε στον τελικό αποκλείοντας την Μπάγερν Μονάχου, ενώ η πολυνίκης Λυών ξεπέρασε το εμπόδιο της Άρσεναλ, σε μια ακόμα επίδειξη εμπειρίας και ποιότητας.

Μια αναμέτρηση γεμάτη ένταση και ποδόσφαιρο κορυφαίου επιπέδου, σε απευθείας μετάδοση από το MEGA News.

Οι τηλεθεατές έχουν πρόσβαση στο MEGA News μέσω του MEGA Play, της ιστοσελίδας www.megatv.com , της Cosmote TV στη θέση 118 και της πλατφόρμας EON της NOVA στη θέση 118 μέσω δορυφόρου και τη θέση 18 μέσω Internet.

