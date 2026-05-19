Πασχίζουν να… κόψουν δρόμο οι ισχυροί ενόψει της προσεχούς σεζόν. Γιατί πολύ απλά, με το που πέφτει η αυλαία, αυτόματα αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για το επόμενο πρωτάθλημα και τη νέα πρόκληση.

Η ΑΕΚ για παράδειγμα, με την προοπτική να δώσει το «παρών» στη league phase του Τσάμπιονς Λιγκ, ακολουθεί το πλάνο του Νίκολιτς που πλέον γνωρίζει καλά τι συμβαίνει και επιβάλλει τους δικούς του νόμους. Ανανεώνει τους παλιούς, ως η πρώτη κίνηση που μπαίνει στο οργανόγραμμα. Μάνταλος, Βίντα, Γκατσίνοβιτς. Τι κι αν ο χρόνος τους θα είναι περιορισμένος γιατί τα χρόνια περνούν και δεν γίνεται όλοι να βρίσκονται πάντα στην πρώτη γραμμή; Το μείζον είναι τα «καλά αποδυτήρια», να μη χαλάσει ο κορμός, να επιβεβαιωθεί στην υψηλότερη πίστα η ομοιογένεια που χτίστηκε τούτη τη σεζόν.

Οσον αφορά τον Παναθηναϊκό, αναμφίβολα έχασε χρόνο με τις παλινωδίες της διοίκησης. Μετά το αρχικό διάστημα της συμβίωσης με τον Μπενίτεθ και τον μήνα του μέλιτος που έληξε, ελάχιστοι γνώριζαν τι θα συμβεί με τον Ισπανό. Από τη διοίκηση διέρρευσε το «πάμε για άλλον», ουδέποτε αυτό διαψεύστηκε και ο πολύπειρος Ράφα κοίταξε το πώς θα κρατηθεί στην επιφάνεια και όχι να βάλει τις βάσεις για την επόμενη ημέρα. Και ορισμένοι έμειναν να περιμένουν μια ευκαιρία που δεν ήρθε ποτέ και τον Παναθηναϊκό να στοχεύει στο σήμερα του προπονητή και ελάχιστα τη δική του εξέλιξη ως σύνολο.

Ο δε ΠΑΟΚ ακόμη να αντιληφθεί το πώς έχασε όχι μόνο τον τίτλο αλλά και τη δεύτερη θέση. Στην Τούμπα εκτιμούν πως όλα τους γλίστρησαν από τα χέρια και ίσως δεν έχουν ολότελα άδικο. Τους τελευταίους μήνες τα πάντα πήγαν στραβά. Τώρα χάθηκε χρόνος. Να έφταιξαν οι αναποδιές που έτυχαν στον οργανισμό; Ο προσωπικός πόνος του Ραζβάν για τον χαμό του πατέρα του, του Μιρτσέα; Οι τραυματισμοί και δη αυτός του καταλύτη, Ζίφκοβιτς; Οσο για την αντίδραση του Ιβάν, το πρόστιμο που έριξε χθες λέει πολλά και μαρτυρά τον εκνευρισμό του. Με αρκετούς όμως να αναλογίζονται αν οι διοικητικοί κάνουν αυτοκριτική. Δεν λέει κάποιος να επιβάλλουν πρόστιμο στα του οίκου τους, αλλά για να δουν τα δικά τους σφάλματα.

Οσο για τον Ολυμπιακό, πήρε το μίνιμουμ με την κατάκτηση της δεύτερης θέσης. Κοιτά ξανά τα αστέρια του Τσάμπιονς Λιγκ. Και μένει να δούμε την ολοκλήρωση των προσπαθειών της Βίλα ώστε να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα αναφορικά με το από πού θα εκκινήσουν την προσπάθειά τους οι Ερυθρόλευκοι.