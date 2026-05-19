Σε περιστάσεις όπως η προχθεσινή στη φιέστα της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, υπάρχουν στιγμές και πράγματα που περνούν ως και απαρατήρητα, αλλά έχουν τη δική τους ξεχωριστή σημασία. Οπως το βίντεο που έπαιξε στα μάτριξ του γηπέδου κατά τη διάρκεια του τελετουργικού και έφερε στη δημοσιότητα στιγμές από το εσωτερικό της Ενωσης που μέχρι σήμερα δεν ήταν γνωστές στο ευρύ κοινό. Στιγμές που αποκάλυψαν το πώς σφυρηλατήθηκε ο χαρακτήρας αυτής της ομάδας, αλλά και το δέσιμο που υπήρχε ανάμεσα σε όλους τους συντελεστές.

Πέρα από την ομιλία του Μάρκο Νίκολιτς πριν από τη ρεβάνς με την Αντερλεχτ με το περίφημο «fight, believe and never give up» που έγινε σλόγκαν των οπαδών του Δικεφάλου, είδαμε και άλλα παρασκήνια μέσα από τα αποδυτήρια.

Τον Νίκολιτς πριν από τη σέντρα του 4-0 με τον Παναθηναϊκό να χτυπά στον εγωισμό των παικτών του παίρνοντας αφορμή από αποκλεισμό από τον ΟΦΗ στο Κύπελλο που είχε προηγηθεί. «Τώρα όλοι θέλουν να μας δουν πεσμένους. Θέλουν να γελάνε πίσω από την πλάτη μας και μπροστά στα μούτρα μας. Δεν θα το επιτρέψουμε αυτό. Ανάψτε το γήπεδο με τη φωτιά σας.

Παλέψτε σαν τρελοί, αλλά κρατήστε καθαρό μυαλό», είπε με πάθος ο σέρβος τεχνικός απευθυνόμενος προς τους ποδοσφαιριστές του που εκείνο το βράδυ πέτυχαν τη μεγαλύτερη νίκη της ιστορίας κόντρα στους Πράσινους. Στην Τρίπολη με το γκολ του Γιόβιτς και την σπουδαία απόκρουση του Στρακόσα στις καθυστερήσεις, είχε σταθεί στο πόσο σημαντικό θα ήταν για την ΑΕΚ να πάρει τη νίκη σε αυτό το ματς.

Μάλιστα, εκεί, στα αποδυτήρια του Αστέρα Aktor, έθεσε για πρώτη φορά τον στόχο του πρωταθλήματος. «Απέναντι σε αυτούς τους αντιπάλους οι τρεις βαθμοί δίνουν το πρωτάθλημα στο τέλος. Και αυτός είναι, το ανακοινώνω τώρα μπροστά σε όλους, ο τελικός μας στόχος. Τον Μάιο παλεύουμε για το τρόπαιο». Κι έτσι, έγινε.

Οχι μόνο πάλεψε τον Μάιο για το τρόπαιο η Ενωση, αλλά το κατέκτησε και τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε. Σε αυτό το βίντεο είδαμε επίσης τον Χαβιέρ Ριμπάλτα να λυγίζει. Ηταν στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας όταν πήρε τον λόγο μπροστά σε όλη την ομάδα, την οποία χαρακτήρισε οικογένειά του, και τόνισε ότι ήταν πολύ σημαντικό για εκείνον το πώς του στάθηκαν όλοι όταν έχασε τον πατέρα του λίγες εβδομάδες πριν βοηθώντας τον να το ξεπεράσει.

Αλλη μία κομβική στιγμή ήταν αυτή στα Σπάτα την επομένη του αποκλεισμού από τη Βαγεκάνο. Δύο μέρες πριν από το καθοριστικό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Εκεί ο Μάριος Ηλιόπουλος μίλησε στην ομάδα και επιχείρησε να τονώσει την ψυχολογία της. «Αν παίξετε όπως χθες, καμία ελληνική ομάδα δεν μπορεί να σας νικήσει.

Δεν φοβάστε τίποτα, μπείτε και πάρτε τους», είπε κι έτσι έγινε. Η ΑΕΚ νίκησε με 3-0 στην καλύτερη ίσως φετινή της εμφάνιση και άρχισε να αγκαλιάζει την κούπα. Φυσικά δεν ήταν μόνο αυτές οι στιγμές, ήταν όμως κάποιες από τις πιο χαρακτηριστικές ώστε να εξηγήσουν το πώς η ΑΕΚ που κανείς δεν υπολόγιζε μέχρι πριν από λίγους μήνες, έφτασε να κατακτά το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της.

«Ελαμψε» ο Ρότα

Από εκεί και πέρα, δεν μπορεί να μη σταθεί κανείς στον MVP της φιέστας που δεν είναι άλλος από τον Λάζαρο Ρότα. Οχι γιατί έδωσε κάποιο σόου ή έκανε κάτι μέσα στο γήπεδο που θα μείνει αξέχαστο. Πολύ απλά γιατί έδειξε ένα άλλο πρόσωπο που θα θέλαμε να βλέπουμε πιο συχνά από τους αθλητές.

Ηταν στις δηλώσεις του όταν θέλησε να στείλει ένα μήνυμα με αφορμή την αυτοκτονία των δύο 17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη. «Είναι τρομακτικό αυτή τη στιγμή να χάνονται ζωές νέων ανθρώπων. Είναι ακόμη πιο τρομακτικό, που τους βλέπεις ότι είναι καλά χωρίς κανείς να καταλαβαίνει πώς είναι μέσα τους. Αναφέρομαι στις αυτοκτονίες.

Ζούμε σε μία εποχή που ο κόσμος είναι συνδεδεμένος, αλλά μέσα του είναι φοβισμένος, εξαντλημένος για να αποδείξει ότι είναι καλά και δυνατός», είπε αρχικά ο διεθνής μπακ και πρόσθεσε πως «ίσως θα έπρεπε κι εμείς από πλευράς μας όταν ρωτάνε κάποιον αν είναι ή αν νιώθει καλά να το εννοούμε αληθινά.

Κάπως έτσι ο άνθρωπος στον οποίο απευθυνόμαστε δεν νιώθει ότι είναι βάρος αλλά ότι κάποιος τον νοιάζεται πραγματικά. Μία τέτοια κίνηση, μία ομιλία, μία αγκαλιά, ίσως είναι η αιτία να σωθούν ζωές. Κάτι τελευταίο, θα αναφερθώ σε αυτούς που καθημερινά παλεύουν σιωπηλά μέσα τους. Να μην πάρουν μία απόφαση που θα είναι μόνιμη και δεν θα έχει γυρισμό για έναν πόνο που μπορεί να ξεπεραστεί». Στη δήλωση του Ρότα υποκλίθηκε ο ΠΣΑΠΠ, δίνοντας την ευχή τα λόγια του να ακουστούν παντού.

Η φωτογραφία που συγκίνησε

Υπέροχο και συγκινητικό ήταν επίσης το ότι στην κερκίδα υπήρχε μία φωτογραφία της Θώμης και της Χρύσας Πλακιά που χάθηκαν στην τραγωδία των Τεμπών. «Θώμη, Χρύσα… Είστε εδώ μαζί μας!», έγραφε το πανό που ήρθε ως συνέχεια της ανάρτησης του πατέρα των κοριτσιών, Νίκου, που είχε αποκαλύψει πως οι κόρες του υποστήριζαν την ΑΕΚ και είχαν όνειρό τους να επισκεφθούν το νέο γήπεδο.

«Και ας μην πρόλαβα να τα πάω στον ΝΑΟ που τόσο ήθελαν. Θα πάμε όμως κάποτε και θα βάλουμε μια φωτογραφία τους εκεί στην σκεπαστή. Εκεί όπου θα έπρεπε να ήταν στην φιέστα για το Πρωτάθλημά μας», είχε γράψει χαρακτηριστικά ο Νίκος Πλακιάς προ ημερών.