Το τέλος του πρωταθλήματος σηματοδοτεί και το τέλος του Ράφα Μπενίτεθ από τον Παναθηναϊκό. Οι Πράσινοι μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να λύσουν τη συνεργασία τους με τον ισπανό προπονητή και «ΤΑ ΝΕΑ» καταγράφουν τις limit up και limit down στιγμές του Ράφα σε αυτούς τους μήνες που ήταν στο Τριφύλλι.

LIMIT UP

Η πρόκριση στο Πλζεν

Για τον Παναθηναϊκό το να επιστρέψει σε ένα καλό επίπεδο όσον αφορά το ευρωπαϊκό προφίλ του ήταν πολύ σημαντικό. Πέρυσι έκανε κάποια βήματα στο Conference League, τη φετινή σεζόν έπρεπε να κάνει κι άλλα στο Europa League.

Κατάφερε ίσως το μίνιμουμ, δηλαδή να προκριθεί τουλάχιστον από την ενδιάμεση φάση, στην οποία και βρέθηκε μετά τη League Stage, όμως δεν στάθηκε τυχερός καθώς μπροστά του βρήκε την Μπέτις. Την Μπέτις σε μια φόρμα εξαιρετική εκείνη την περίοδο, που δεν άφηνε πολλά περιθώρια αισιοδοξίας. Κι όσο κι αν προσπάθησαν οι Πράσινοι; Το εμπόδιο έμοιαζε αξεπέραστο.

Αλλά για να φτάσει εκεί χρειάστηκαν βραδιές που για τον Παναθηναϊκό θύμισαν έστω και λίγο τις παλιές εποχές. Οπως η πρόκριση στο Πλζεν απέναντι στη Βικτόρια, που σίγουρα θα βρίσκεται σε μία από τις λίγες καλές στιγμές του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του Παναθηναϊκού.

Οι Πράσινοι μετά το 2-2 της Αθήνας έψαχναν νίκη πρόκρισης στην Τσεχία, βρήκαν γκολ με τον Τεττέη νωρίς, ισοφαρίστηκαν σε 1-1 και είδαν το ματς να στραβώνει στην παράταση. Εκεί που έμειναν με δέκα παίκτες λόγω της αποβολής του Ερνάντες. Παρ’ όλα αυτά, εμφανίστηκαν ψυχικά και αγωνιστικά πανέτοιμοι, έφτασαν στα πέναλτι κι εκεί προκρίθηκαν.

Η νίκη στο Γ. Καραϊσκάκης

Δεν έχει πολλά ντέρμπι για να… υπερηφανεύεται ο Παναθηναϊκός στην παρουσία του Ράφα Μπενίτεθ. Εξι έδωσε στα play offs, δεν κέρδισε κανένα, έχοντας τρεις ισοπαλίες και τρεις ήττες. Δεν έδειξε σχεδόν τίποτα και πολλές φορές έμοιαζε στα όρια της… κατάρρευσης.

Τελευταία φορά που ο Παναθηναϊκός χαμογέλασε σε ένα ντέρμπι; Στις 8 Φεβρουαρίου όταν έπαιξε στο Γ. Καραϊσκάκης απέναντι στον Ολυμπιακό στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος.

Εκεί βρήκε ένα γκολ με τον Βιθέντε Ταμπόρδα πολύ νωρίς στο ματς και με εξαιρετική αμυντική τακτική κατάφερε να το κρατήσει μέχρι το φινάλε. Μία από τις ελάχιστες καλές στιγμές του Ράφα Μπενίτεθ σε παρουσία του σε μεγάλα παιχνίδια στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Τέλος συζήτησης για την τετράδα

Οσο κι αν φαίνεται το μίνιμουμ, το ελάχιστο σε αυτά που ο Παναθηναϊκός στοχεύει, σχεδόν το… τίποτα, δεν μπορεί παρά να μπει στην κουβέντα για όσα κατάφερε ο Ράφα Μπενίτεθ. Και εννοούμε την είσοδο στην πρώτη τετράδα. Οι Πράσινοι φλέρταραν για τα καλά με την απουσία από τα play offs και την παρουσία – ντροπή στο 5-8, αλλά μια νίκη στη Λιβαδειά, και μάλιστα με μεγάλη άνεση, κλείδωσε την τέταρτη θέση στην κανονική διάρκεια. Το 4-1 στις 8 Μαρτίου ήταν το πιο εντυπωσιακό σκορ των Πρασίνων στον καιρό του Μπενίτεθ.

LIMIT DOWN

Η βραδιά στη Σεβίλλη

Με τον πρώτο αγώνα υπέρ του με 1-0 χάρη σε ένα πέναλτι που σημείωσε στο φινάλε, με αρκετή φιλοδοξία και με αισιοδοξία πως στον επαναληπτικό θα καταφέρει να το υπερασπιστεί, ο Παναθηναϊκός πήγε για να αντιμετωπίσει την Μπέτις στη Σεβίλλη.

Σαφώς και δεν είχε τον ρόλο του φαβορί και κανείς δεν μπορούσε να επικαλεστεί κάτι τέτοιο απέναντι σε μια πλούσια ισπανική ομάδα. Ομως άλλο αυτό και άλλο η εικόνα των Πρασίνων εκείνη τη βραδιά. Βαριά ήττα με 4-0 από την Μπέτις, μια εικόνα κατάρρευσης από τη στιγμή που ήρθε το πρώτο γκολ και μετά. Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να φανεί ανταγωνιστικός, δεν διεκδίκησε ποτέ τίποτα και έχασε με κάτω τα χέρια, μένοντας εκτός συνέχειας του Europa League.

Η τεσσάρα στη Φιλαδέλφεια

Τρία γκολ ο Λούκα Γιόβιτς απέναντι στον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, στο τελικό 3-2 της ΑΕΚ για τη regular season. Και αντί ο Παναθηναϊκός να πάει στη Νέα Φιλαδέλφεια διαβασμένος και έτοιμος να τον αντιμετωπίσει; Τον είδε να κάνει ό,τι ήθελε μέσα στην περιοχή του και να διαλύει κάθε σύστημα του Μπενίτεθ και των παικτών του.

Μαύρη νύχτα για τον Παναθηναϊκό αυτό το 4-0 εις βάρος του από την ΑΕΚ, ένα πολύ βαρύ σκορ σε ένα ντέρμπι που υποτίθεται πως οι Πράσινοι ήθελαν να δείξουν και να… αποδείξουν. Με τον Μπενίτεθ να παρατάσσει την ομάδα του με τακτική που πίεζε ψηλά, κάτι που της κόστισε εν τέλει. Και με τον Λούκα Γιόβιτς να κάνει… πάρτι απέναντι στους Πράσινους για δεύτερη φορά.

Τα play offs

Εικόνα κατάρρευσης για την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ. Εικόνα που πιθανότατα δεν θα είχε ούτε μια ομάδα μικρότερου βεληνεκούς. Ο Παναθηναϊκός μπήκε στη διαδικασία των play offs με στόχο να καταφέρει να μαζέψει περισσότερους βαθμούς από τους ανταγωνιστές του, αλλά πήρε μόλις τρεις πόντους. Σε έξι ματς, τρεις ήττες και τρεις ισοπαλίες. Στο -20 από την κορυφή και την πρωτοπόρο ΑΕΚ. Χωρίς κανείς να ελπίζει σε τίποτα ή να πιστεύει πως μπορεί να αλλάξει κάτι. Με κακή ποιότητα ποδοσφαίρου, με ελάχιστες φάσεις, με μια κατάσταση μιζέριας και εσωστρέφειας.