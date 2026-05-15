Η συζήτηση γύρω από τον πραγματικό σκοπό της Μεγάλης Πυραμίδας της Αιγύπτου έχει αναζωπυρωθεί, καθώς νέα μελέτη επιχειρεί να δώσει μια διαφορετική ερμηνεία για το μνημείο που δεσπόζει στη Γκίζα.

Εδώ και δεκαετίες, εναλλακτικές θεωρίες υποστηρίζουν ότι η αρχαία κατασκευή ίσως δεν λειτούργησε μόνο ως βασιλικός τάφος. Τώρα, μια πρόσφατη έρευνα προτείνει ότι η Πυραμίδα του Χέοπα δημιουργήθηκε ως ένα «πολύπλοκο σύστημα επικοινωνίας κοσμικής κλίμακας».

Η μελέτη, η οποία δεν έχει υποβληθεί σε επιστημονική αξιολγηση (peer review), υποστηρίζει ότι η γεωγραφική θέση, οι αρχιτεκτονικές αναλογίες και ο προσανατολισμός της πυραμίδας σε σχέση με την περιστροφή της Γης θα μπορούσαν να της επιτρέψουν να λειτουργεί ως «διαστημικός βαρυτικός πομπός».

Η θεωρία βασίζεται στην άποψη ότι η Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας ανεγέρθηκε σε ένα εξαιρετικά συγκεκριμένο σημείο της Γης, το οποίο ενδέχεται να κρύβει ένα μαθηματικό μήνυμα. Η τοποθεσία της, στο γεωγραφικό πλάτος 29,979234°, παραπέμπει –όταν μετακινηθεί η υποδιαστολή– στην ταχύτητα του φωτός (299.792.458 μέτρα ανά δευτερόλεπτο), κάτι που η εργασία θεωρεί πιθανώς σκόπιμο.

Ωστόσο, επικριτές σημειώνουν ότι η σύγκριση αυτή βασίζεται σε σύγχρονα συστήματα μέτρησης, τα οποία δεν υπήρχαν στην αρχαία Αίγυπτο. Παράλληλα, φυσικοί επισημαίνουν ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις πως οι πυραμίδες μπορούν να παράγουν βαρυτικά σήματα.

Η θεωρία του Ιρανού ερευνητή

Ο Τζαλάλ Τζαφαρί, από το Laser and Plasma Institute του Πανεπιστημίου Shahid Beheshti στο Ιράν, τόνισε ότι η μελέτη αποτελεί θεωρητική διερεύνηση. Η προσέγγισή του δεν είναι καινούρια, καθώς παλαιότερα ερευνητές της εναλλακτικής ιστορίας έχουν υποστηρίξει ότι η Μεγάλη Πυραμίδα σχεδιάστηκε για να αξιοποιεί τη φυσική ενέργεια της Γης ή να επικοινωνεί με εξωγήινους πολιτισμούς.

Σύμφωνα με αυτές τις θεωρίες, η κατασκευή ενδέχεται να λειτουργούσε ως ασύρματος πομπός ενέργειας ή ήχου, αξιοποιώντας τις συντονιστικές ιδιότητες του γρανίτη. Οι αρχαιολόγοι, ωστόσο, επιμένουν ότι οι πυραμίδες ήταν βασιλικά ταφικά μνημεία, ενώ οι φυσικοί τονίζουν πως δεν υπάρχει γνωστός μηχανισμός που να επιτρέπει σε μια τέτοια δομή να λειτουργεί ως βαρυτικός πομπός.

Η γεωμετρία και η ευθυγράμμιση των Πυραμίδων

Ο Τζαφαρί επικεντρώνεται στις τρεις πυραμίδες του οροπεδίου της Γκίζας —του Χέοπα, του Χεφρήνου και του Μυκερίνου— οι οποίες είναι ευθυγραμμισμένες με ακρίβεια από βορειοδυτικά προς νοτιοανατολικά. Η μελέτη του Μαρτίου 2025 επικαλείται προηγούμενη έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature και έδειξε ότι οι πλευρές της Μεγάλης Πυραμίδας ευθυγραμμίζονται με τα σημεία του ορίζοντα με απόκλιση μόλις 0,06 μοιρών.

Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι αυτό το επίπεδο ακρίβειας υποδηλώνει προχωρημένη γνώση γεωμετρίας, αστρονομίας και γεωδαισίας στην αρχαία Αίγυπτο. Κεντρικό σημείο της εργασίας είναι η αριθμητική σχέση ανάμεσα στο γεωγραφικό πλάτος της Πυραμίδας και στην ταχύτητα του φωτός, την οποία χαρακτηρίζει «στατιστικά εξαιρετική».

Η υπόθεση του «βαρυτικού σήματος»

Στο πλαίσιο της θεωρίας, ο Τζαφαρί εξετάζει εάν η τεράστια μάζα και η ακριβής θέση της Πυραμίδας θα μπορούσαν να επηρεάζουν, έστω ελάχιστα, τη βαρυτική σχέση της Γης με τον Ήλιο. Συγκρίνει τη βαρυτική έλξη του Ήλιου στη Γη με την πολύ μικρότερη που ασκείται στην Πυραμίδα του Χέοπα.

Αν και αναγνωρίζει ότι η επίδραση της πυραμίδας είναι απειροελάχιστη, προτείνει ότι η καθημερινή περιστροφή της Γης θα μπορούσε να δημιουργεί μικρές αλλά σταθερές μεταβολές σε ένα ευρύτερο βαρυτικό μοτίβο. Σε αυτό το μοντέλο, η τροχιά της Γης γύρω από τον Ήλιο λειτουργεί ως «φορέας σήματος», ενώ η Πυραμίδα ως «διαμορφωτής» που μεταβάλλει ελαφρά το σήμα με την πάροδο του χρόνου.

Ο ερευνητής υποθέτει επίσης ότι οι θέσεις των πυραμίδων του Χεφρήνου και του Μυκερίνου μπορεί να επιλέχθηκαν ώστε να δημιουργούν διαφοροποιήσεις μέσα στο υποτιθέμενο σύστημα, ενισχύοντας το θεωρητικό σήμα έναντι του φυσικού «θορύβου» του περιβάλλοντος.

Η μελέτη καταλήγει ότι οι τρεις πυραμίδες σχηματίζουν ένα εξαιρετικά τακτικό μοτίβο όταν εξεταστούν υπό το πρίσμα των υπολογισμών βαρυτικών κυμάτων. Παράλληλα, τονίζει ότι η ιδέα παραμένει καθαρά θεωρητική και απαιτεί πολύ περισσότερα επιστημονικά δεδομένα για να επιβεβαιωθεί.