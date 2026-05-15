Με το που δημοσιοποιήθηκε η ανάρτηση στη Διαύγεια ήταν δεδομένο ότι θα ξεκινούσε η αναζήτηση για το «άγιο δισκοπότηρο»: ποια είναι τα τέσσερα συγκροτήματα ή οι καλλιτέχνες που με αίσια έκβαση θα μπορούσαν να έρθουν στο ΟΑΚΑ το 2027; To ερώτημα θα παραμείνει αρκετό καιρό στο προσκήνιο – και το παρασκήνιο – ύστερα από το επίσημο αίτημα που κατέθεσε η εταιρεία προώθησης High Priority Promotions (η οποία ανέλαβε την παραγωγή και το πρόσφατο στήσιμο των Metallica). Σε απόφαση, λοιπόν, που αναρτήθηκε στη Διαύγεια, αναφέρεται πως την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026 το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΚΑ συνεδρίασε και ενέκρινε ομόφωνα, σε πρώτη φάση, το αίτημα για τη χρήση του Σταδίου μέσα στο 2027. «Σημειώνεται ότι η διοργανώτρια εταιρεία δεν πρέπει να προβεί στην ανακοίνωση των συναυλιών και στη διάθεση εισιτηρίων πριν από την οριστική απόφαση του ΔΣ και την υπογραφή του σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού» τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση για τις τέσσερις συναυλίες.

Είναι προφανώς εντελώς πρώιμη οποιαδήποτε συζήτηση για ονόματα, αλλά η σχέση της High Priority ως promoter μαζί με τη Live Nation, η οποία φέρνει ουσιαστικά τα μεγάλα ονόματα στην Ελλάδα δείχνει μια κατεύθυνση. Στο πλαίσιο αυτό και με δεδομένο ότι πρόκειται για μεγάλες συναυλίες λόγω του χώρου, η δυνητική λίστα περιλαμβάνει τους U2, τον Μπρους Σπρίνγκστιν, τους Coldplay και τους Guns Ν’ Roses. Κατά τ’ άλλα, οι Linkin Park έχουν επιστρέψει δριμύτεροι, οι AC/DC ακούγονται ενδεχομένως για επετειακά tours, ενώ και οι Foo Fighters θα άξιζαν τον χώρο. Το αν το παρασκήνιο περιλαμβάνει αυτή τη στιγμή εμπορικά ονόματα όπως οι Τέιλορ Σουίφτ (φέρεται να είχε γίνει προσπάθεια και το 2024), Weeknd, Κέντρικ Λαμάρ, Lady Gaga, Dua Lipa κ.ά. μένει να φανεί. Ολα αυτά αποτελούν δημοσιογραφικές εκτιμήσεις και οι επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν αποκλειστικά από τη διοργανώτρια εταιρεία σε χρόνο που θα κρίνει η ίδια.