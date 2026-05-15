Σενάριο τεχνικής βλάβης εξετάζουν οι ελληνικές αρχές για το ουκρανικό drone με εκρηκτικά που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, σύμφωνα με πηγή ασφαλείας που επικαλείται το πρακτορείο Reuters. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι το μη επανδρωμένο σκάφος πιθανότατα έχασε τον προσανατολισμό του λόγω δυσλειτουργίας και δεν κατάφερε να φτάσει στον στόχο του.

Το drone, το οποίο ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά και το οποίο η Ελλάδα θεωρεί ουκρανικής προέλευσης — ισχυρισμό που το Κίεβο έχει επίσημα διαψεύσει, όπως σημειώνει το Reuters — εντοπίστηκε από ψαράδες στις ακτές της Λευκάδας στις 7 Μαΐου. Το περιστατικό προκάλεσε διπλωματικές εντάσεις μεταξύ Αθήνας και Κιέβου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι ελληνικές μυστικές υπηρεσίες και στρατιωτικές μονάδες έχουν προχωρήσει σε αποσυναρμολόγηση του drone, εφαρμόζοντας τεχνικές αντίστροφης μηχανικής για να αναλύσουν τα χαρακτηριστικά και την τεχνολογία του.

Έρευνα για την προέλευση του drone

Οι ερευνητές εξετάζουν τα μεταδεδομένα του μηχανισμού, προκειμένου να διαπιστωθεί αν εκτοξεύθηκε από κάποιο πλοίο ή από την ξηρά, πιθανώς από τη Λιβύη. Πηγή ασφαλείας ανέφερε ότι το drone δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την αποστολή του εξαιτίας τεχνικής βλάβης που προκάλεσε απώλεια προσανατολισμού.

«Το ζήτημα είναι πολύ σοβαρό. Το σκάφος αυτό μετέφερε εκρηκτικά, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Δεν θέλω να σκέφτομαι τι θα σήμαινε αν ένα επιβατηγό πλοίο ή οποιοδήποτε άλλο σκάφος συγκρουόταν με αυτό το drone», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, επιμένοντας πως το drone είναι ουκρανικό.

Περιορισμένη απόσταση πτήσης

Τα προκαταρκτικά ευρήματα δείχνουν ότι το drone δεν διένυσε μεγάλη απόσταση, γεγονός που καθιστά λιγότερο πιθανό να είχε ξεκινήσει από τη Λιβύη. Πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας ανέφερε ότι τα επίπεδα καυσίμων αποτελούν κρίσιμο στοιχείο της έρευνας, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Η τεχνική ανάλυση βρίσκεται στο τελικό στάδιο, με ορισμένα μόνο κρυπτογραφημένα δεδομένα να παραμένουν μη αποκωδικοποιημένα.

Διεθνείς διαστάσεις

Το Reuters υπενθυμίζει ότι η Ουκρανία έχει στοχεύσει τον τελευταίο χρόνο δεξαμενόπλοια στη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο, τα οποία, σύμφωνα με το Κίεβο, αποτελούν μέρος του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας — πλοία που, όπως υποστηρίζει, βοηθούν τη Μόσχα να παρακάμψει τις κυρώσεις και να εξάγει πετρέλαιο για τη χρηματοδότηση των στρατιωτικών της επιχειρήσεων.

Η Ελλάδα έχει ήδη ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση για το περιστατικό. Όπως δήλωσε από τις Βρυξέλλες ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, η Αθήνα είναι έτοιμη να υποβάλει επίσημη καταγγελία μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα.