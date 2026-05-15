Ανήλικοςμε καταγωγή από την Αίγυπτο βρήκε έναν απίστευτο τρόπο για να μεταφέρει δύο μετανάστες στηΘεσσαλονίκη, χρησιμοποιώντας ένα ενοικιαζόμενο ηλεκτρικό πατίνι.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (14.05.2026), όταν ο 17χρονος πήρε δύο παράτυπους μετανάστες από το Νεπάλ και το Πακιστάν, επιχειρώντας να τους μεταφέρει με το πατίνι. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, στο ύψος της Νεάπολης, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν το τρικάβαλο πατίνι και έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει.

Ο ανήλικος δεν υπάκουσε και ανέπτυξε ταχύτητα, προσπαθώντας να διαφύγει μπαίνοντας ανάποδα στην οδό Παναγίας Φανερωμένης. Κατά την προσπάθειά του να ξεφύγει, πέταξε από πάνω του έναν αναδιπλούμενο σουγιά.

Λίγο πριν την εκκλησία, οι αστυνομικοί της ΔΙΑΣ κατάφεραν να εγκλωβίσουν και να σταματήσουν το πατίνι, ακινητοποιώντας τα άτομα. Όπως έγινε γνωστό, οι δύο μετανάστες είχαν περάσει παράνομα στη χώρα με βάρκα μέσω του ποταμού Έβρου δύο ημέρες νωρίτερα, καταβάλλοντας 2.000 ευρώ σε Τούρκο διακινητή.

Η διαμονή και η μεταφορά

Οι δύο άνδρες έφτασαν με αυτοκίνητο στη Θεσσαλονίκη και διέμεναν προσωρινά σε διαμέρισμα στη Νεάπολη, μαζί με συνεργό του 17χρονου, επίσης Αιγύπτιο. Χθες, οι λαθροδιακινητές αποφάσισαν να τους μεταφέρουν σε άλλο διαμέρισμα, με τον ανήλικο να χρησιμοποιεί το ενοικιαζόμενο ηλεκτρικό πατίνι για τη μεταφορά.

Ο 17χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος του απήγγειλε κατηγορίες και τον παρέπεμψε να απολογηθεί σε ανακριτή.