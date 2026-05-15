Δύο μέρες μετά την ήττα από τη Βαλένθια και τον αποκλεισμό από το Final Four της Αθήνας, ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας άνετα της Μυκόνου και κάνοντας το 1-0 στη σειρά των προημιτελικών της Stoiximan GBL.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Ντίνος Μήτογλου μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ και στάθηκε στην ανάγκη αντίδρασης της ομάδας, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και συσπείρωσης.

Ο Έλληνας φόργουορντ υπογράμμισε πως ο Παναθηναϊκός πρέπει να αφήσει πίσω του τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό και να παρουσιαστεί πιο δυνατός στη συνέχεια της σεζόν, δείχνοντας αποφασιστικότητα για τη συνέχεια των υποχρεώσεών του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε

«Χάθηκε ένας μεγάλος στόχος μας. Έχουμε απογοήτευση για την προσπάθεια του προέδρου και του κόσμου. Όμως, πιστεύω πολύ στην ομάδα, υπάρχει ένας στόχος μπροστά μας.

Αυτή η ομάδα θα βγει δυνατότερη από τις δυσκολίες. Είμαστε ο Παναθηναϊκός. Σήμερα κάναμε ένα παιχνίδι, παίξαμε όλοι και έχουμε άλλο ένα ματς την Κυριακή.

Eίναι δύσκολο να προχωρήσουμε αλλά είναι η δουλειά μας. Οι κακές μέρες είναι πιο πολλές από τις καλές. Πρέπει να το διαχειριστούμε. Έχουμε έμπειρους παίκτες.

Χαίρομαι που δείξαμε σοβαρότητα με τη Μύκονο. Έχουμε έναν άλλον μεγάλο στόχο μπροστά μας. Θα κάνουμε τα πάντα για το να τον πετύχουμε, τέλος.

Σήμερα άνοιξε το rotation, ο κόουτς διαχειρίστηκε τους παίκτες, γιατί υπήρχε κούραση. Έχουμε άλλο ένα ματς την Κυριακή. Προσωπικά, νιώθω καλά και δουλεύω καλά.

Προσπαθώ να βοηθάω με όποιον τρόπο. Θέλω να βοηθάω για να κερδίζουμε. Το σημαντικό είναι να νικάει η ομάδα. Ξεκουραζόμαστε τώρα για το ματς της Κυριακής, θα είναι και η Μύκονος πιο προετοιμασμένη τώρα. Έχουμε ταξίδι αύριο».