Νέες αποκαλύψεις για τις επικίνδυνες συνθήκες που επικρατούσαν στο Survivor έκανε μιλώντας στην εκπομπή Live News του MEGA η πρώην παίκτρια του ριάλιτι, Σταυρούλα Χρυσαειδή, με αφορμή το σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε με τον Σταύρο Φλώρο και τον βαρύ τραυματισμό του κατά τη διάρκεια συμμετοχής του στο ριάλιτι επιβίωσης.

Ο 22χρονος τραυματίστηκε σοβαρά ενώ ψάρευε με ψαροτούφεκο σε παραλία του Αγίου Δομίνικου, όταν τουριστικό σκάφος που περνούσε από την περιοχή, τον χτύπησε με την προπέλα. Το αποτέλεσμα ήταν να υποστεί ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρές βλάβες στον δεξί αστράγαλο. Το γεγονός έχει προκαλέσει νέο κύμα συζητήσεων σχετικά με την ασφάλεια των παικτών και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διεξάγεται το παιχνίδι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η οριστική διακοπή του ριάλιτι βρίσκεται πλέον στο τραπέζι.

«Δεν ήταν μεμονωμένο περιστατικό»

Μιλώντας στην εκπομπή του MEGA, η Σταυρούλα Χρυσαειδή υποστήριξε ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο γεγονός, αλλά για μια γενικότερη εικόνα επικινδυνότητας, ειδικά για όσους παίκτες κάνουν ψαροτούφεκο ή μετακινούνται στη θάλασσα. Όπως ανέφερε, οι συμμετέχοντες συχνά αντιμετωπίζουν δύσκολες συνθήκες, ενώ η απουσία ορατότητας και η ταχύτητα των σκαφών δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους.

Η πρώην παίκτρια του Survivor αποκάλυψε ότι υπήρξαν στιγμές όπου άλλος συμμετέχων, όπως ο Γιώργος Κόρομι, παραλίγο να τραυματιστεί από διερχόμενη βάρκα κατά τη διάρκεια ψαροντούφεκου. «Ο Κόρο μια φορά μου είχε πει ότι παραλίγο να τον χτυπήσει γιατί ήταν κάτω, αλλά επειδή έχει τη γνώση, μπόρεσε και αντέδρασε», ανέφερε, εξηγώντας πως συνήθως οι παίκτες πήγαιναν σε ζευγάρια, με έναν μέσα στη θάλασσα και έναν στη βάρκα για υποστήριξη και έλεγχο κινδύνου.

«Οι οδηγοί είναι τρελοί»

Η Σταυρούλα Χρυσαειδή περιέγραψε συνθήκες έντονου ρίσκου, κάνοντας λόγο για επικίνδυνες πρακτικές από τους χειριστές των σκαφών. «Οι οδηγοί είναι τρελοί, δεν έχουν στο μυαλό τους την ταχύτητα ή δεν τους νοιάζει… Πάνε γρήγορα, δεν πάνε αργά σε καμία περίπτωση», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως πρόσθεσε, «πολλές φορές όταν ήμασταν πάνω στη βάρκα, μετά πονούσαν τα πόδια μας και η μέση μας, αναπηδούσαμε επειδή πήγαιναν πολύ γρήγορα και είχε κύμα. Όταν συμβαίνει αυτό, το μπροστινό μέρος της βάρκας είναι ψηλά και άρα δεν υπάρχει ορατότητα σε καμία περίπτωση».