Δικαστήριο της Μόσχας επικύρωσε την αξίωση της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας για αποζημίωση από την Euroclear, σχετικά με το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων αξίας 18,17 τρισεκατομμυρίων ρουβλίων (249,43 δισ. δολάρια) από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τους δικηγόρους της Euroclear.

Οι νομικοί εκπρόσωποι της εταιρείας ωστόσο ανέφεραν, ότι παραβιάστηκε το δικαίωμα του χρηματοοικονομικού οργανισμού σε δίκαιη δίκη. Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας δήλωσε, ότι καλωσορίζει την απόφαση του δικαστηρίου, «η οποία αναγνώρισε τις ενέργειες της Euroclear ως παράνομες». «Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας να αμφισβητήσουμε τις παράνομες ενέργειες της ΕΕ σχετικά με τα ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία», ανέφερε η τράπεζα στην ανακοίνωσή της.

Η υπόθεση αφορά αγωγή ύψους 18,2 τρισεκατομμυρίων ρουβλίων που κατέθεσε η Κεντρική Τράπεζα στη Μόσχα τον Δεκέμβριο του 2025, σε απάντηση στο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αξιοποιήσει ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία «παγωμένα» στην Ευρώπη – κυρίως στην Euroclear – για τη στήριξη δανείου προς την Ουκρανία.

Η Euroclear ή Euroclear Group, είναι χρηματοοικονομική εταιρεία με έδρα το Βέλγιο, που ειδικεύεται στην φύλαξη τίτλων. Η προέλευσή της ανάγεται στο σύστημα Euro-clear που αναπτύχθηκε το 1968 από τη Morgan Guaranty στις Βρυξέλλες για τον διακανονισμό συναλλαγών στην αναδυόμενη τότε αγορά ευρωομολόγων.