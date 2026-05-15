Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στο χωριό Cefn Rhigos της Ουαλίας, όταν ένας άνδρας, κυριευμένος από παρανοϊκό θυμό, έριξε μπουλντόζα πάνω σε παμπ, πιστεύοντας ότι η σύζυγός του είχε σχέση με θαμώνες του καταστήματος.

Ο 35χρονος Daniel Morgan είχε πιει στο The New Inn προτού, σύμφωνα με το δικαστήριο του Merthyr Tydfil Crown Court, καταληφθεί από οργή και οδηγήσει το βαρύ όχημα στην πρόσοψη του κτιρίου. Ο Morgan, που σύχναζε σχεδόν κάθε βράδυ στο συγκεκριμένο μαγαζί, «είδε κόκκινο» μετά από πειράγματα σχετικά με τον χωρισμό του.

Το δικαστήριο άκουσε ότι ο Morgan είχε πρόσφατα φύγει από το συζυγικό σπίτι και είχε γίνει ολοένα και πιο καχύποπτος, καθώς «λανθασμένα υποψιαζόταν» την πρώην σύντροφό του για εξωσυζυγική σχέση. Την Πέμπτη, η δικαστής Celia Hughes τον καταδίκασε σε 40 μήνες φυλάκιση και του αφαίρεσε την άδεια οδήγησης για τρία χρόνια και τρεις μήνες.

Το ξέσπασμα και η επίθεση με τη μπουλντόζα

Ο εισαγγελέας Jason Howells ανέφερε ότι ο Morgan, έχοντας πιει και κάνει χρήση κοκαΐνης εκείνη την ημέρα, έφυγε εξοργισμένος από την παμπ τον περασμένο Δεκέμβριο. Λίγο αργότερα έστειλε μήνυμα στον ιδιοκτήτη Christopher Common, γράφοντας: «Πρόσεχε, δεν μπορείς να σταματήσεις μια μπουλντόζα», και στη συνέχεια: «Θα γίνει drive-thru».

Έπειτα, έκλεψε ένα παλιό Hanomag D600 από τη φάρμα του πατέρα του, Phillip, ο οποίος τον είδε έντρομος να διαλύει ένα φορτηγό Isuzu στο αγρόκτημα. Ο πατέρας κάλεσε συγγενείς για βοήθεια και όλοι έσπευσαν να προειδοποιήσουν τους ιδιοκτήτες της παμπ.

Ο Morgan προκάλεσε ζημιές άνω των £22.000 στην πρόσοψη και απώλειες £7.000 για το Σαββατοκύριακο. Ο πατέρας του επιχείρησε «ηρωικά» να κόψει τον σωλήνα καυσίμου για να σταματήσει την επίθεση, όπως σημείωσε η δικαστής Hughes, η οποία επαίνεσε την «απίστευτη γενναιότητα» της οικογένειας.

Η σύλληψη και τα κίνητρα

Μετά την πρόσκρουση, ο Morgan κατευθύνθηκε προς το σπίτι της εν διαστάσει συζύγου του, περνώντας πάνω από άλλο όχημα. Η μανία του σταμάτησε μόνο όταν ο πατέρας του χρησιμοποίησε εκσκαφέα για να καταστρέψει το ταμπλό της μπουλντόζας. Οι συγγενείς κατάφεραν να μπλοκάρουν τον δρόμο, ενώ ο Morgan, «σκεπασμένος με αίμα», συνελήφθη από την αστυνομία.

Οι αστυνομικοί τον βρήκαν «βαριά μεθυσμένο» και τραυματισμένο. Στο νοσοκομείο είπε: «Όλα αυτά έγιναν επειδή η πρώην μου δεν με αφήνει να δω τα παιδιά». Παραδέχθηκε επίσης ότι «είδε κόκκινο» όταν πέρασε με τη μπουλντόζα πάνω από τα οικογενειακά οχήματα.

Η απόφαση του δικαστηρίου

Ο Morgan, από το Aberdare, παραδέχθηκε την ενοχή του για επικίνδυνη οδήγηση, υπεξαίρεση οχήματος και φθορά ξένης περιουσίας με τρόπο που έθετε ζωές σε κίνδυνο. Ο ιδιοκτήτης της παμπ δήλωσε ότι ο δράστης «δεν ήταν σε σωστή ψυχολογική κατάσταση» και συνήθως βοηθούσε τους κατοίκους του χωριού.

Η υπεράσπιση, μέσω του Stephen Thomas, υποστήριξε ότι όσοι γνώριζαν τον Morgan ήταν «πραγματικά σοκαρισμένοι» από τη συμπεριφορά του, καθώς στο παρελθόν θεωρούνταν «αξιόπιστος και εργατικός». Ο Ryan Randall, εκπρόσωπος της Εισαγγελίας, επισήμανε ότι ο Morgan «επέδειξε πλήρη αδιαφορία για την ασφάλεια των άλλων» και ότι η ενέργεια του «δεν ήταν ατύχημα, αλλά συνειδητή πράξη εκδίκησης».

Η δικαστής Hughes τόνισε ότι ο Morgan στάθηκε τυχερός που δεν τραυματίστηκε σοβαρά κανείς, προσθέτοντας: «Αυτό που έκανες εκείνη τη νύχτα θα έχει σοβαρές συνέπειες για εσένα και τους δικούς σου για το υπόλοιπο της ζωής σου».