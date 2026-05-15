Δίκτυο δύο εγκληματικών οργανώσεων με διασυνδεόμενη δράση στις κλοπές οχημάτων και τη διακίνηση ναρκωτικών σε Αττική και Βοιωτία εξάρθρωσε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Κατά τη διάρκεια ευρείας αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν 18 άτομα, ηλικίας από 18 έως 40 ετών, ανάμεσά τους ο αρχηγός και οι υπαρχηγοί των οργανώσεων, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα τρία μέλη που αναζητούνται. Δύο από τα αρχηγικά στελέχη φέρονται να διοικούσαν την εγκληματική δράση μέσα από κατάστημα κράτησης.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για σειρά αδικημάτων, όπως σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, αποδοχή προϊόντων εγκλήματος, διακίνηση ναρκωτικών με προσδοκώμενο όφελος άνω των 75.000 ευρώ, νομιμοποίηση εσόδων, καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών περί όπλων, τελωνειακού κώδικα και εκρηκτικών υλών.

Η ΕΛΑΣ επισημαίνει ότι τα μέλη των δύο οργανώσεων συνεργάζονταν σε όλα τα στάδια των παράνομων ενεργειών τους, ενώ αρκετοί είχαν συγγενικούς δεσμούς μεταξύ τους.

Η δράση της πρώτης εγκληματικής οργάνωσης

Την πρώτη ομάδα διηύθυναν δύο έγκλειστοι σε φυλακές, με τη συνδρομή δύο υπαρχηγών στους οποίους μετέφεραν εντολές. Η οργάνωση δραστηριοποιούνταν κυρίως στις κλοπές οχημάτων στην Αττική, χρησιμοποιώντας μισθωμένα αυτοκίνητα για την προσέγγιση των στόχων. Τα κλεμμένα οχήματα αποκρύπτονταν σε σπίτια συνεργών, ενώ είχε στρατολογηθεί και επαγγελματίας κλειδαράς για την κατασκευή ειδικών κλειδιών.

Σε μία περίπτωση, σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της συμμορίας επέστρεψαν κλεμμένο όχημα στον ιδιοκτήτη του, αφού πρώτα του απέσπασαν χρηματικό ποσό.

Η δράση της δεύτερης εγκληματικής οργάνωσης

Η δεύτερη οργάνωση δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών στη Βοιωτία, με αρχηγό 31χρονο αλλοδαπό που συμμετείχε και στην ομάδα κλοπών. Ο ίδιος καθόριζε την επιχειρησιακή στρατηγική και έδινε εντολές στους συνεργούς του.

Στο εσωτερικό οικίας στη Θήβα αποθηκεύονταν και συσκευάζονταν οι ναρκωτικές ουσίες σε «πακέτα» προς πώληση. Οι βοηθοί-διακινητές αναλάμβαναν τη διανομή και τις συναλλαγές με τους πελάτες, πάντα υπό την καθοδήγηση του αρχηγού. Η οικία φυλασσόταν διαρκώς από μέλη της οργάνωσης για την προστασία των παράνομων φορτίων.

Ο αρχηγός καθόριζε τόσο τις τιμές πώλησης όσο και τον τρόπο πληρωμής, που γινόταν με εμβάσματα μέσω IRIS σε λογαριασμό γυναίκας με την οποία διατηρούσε σχέση και λειτουργούσε ως «ταμίας» της ομάδας.

Ευρήματα και κατασχέσεις

Κατά τις αστυνομικές έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν περισσότερα από 20 κιλά κάνναβης, πάνω από ένα κιλό κατεργασμένης κάνναβης, 805 γραμμάρια κοκαΐνης, πυροβόλο όπλο, φυσίγγια, μαχαίρια, σιδερογροθιές, τέιζερ, κινητά τηλέφωνα, συσκευή αντιγραφής κλειδιών και 11 οχήματα που χρησιμοποιούνταν για τις εγκληματικές δραστηριότητες.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε κελιά φυλακών, όπου βρέθηκαν κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM και χειρόγραφες σημειώσεις σχετικές με τη δράση των οργανώσεων.

Επιπλέον, εντοπίστηκε φορτηγό όχημα που είχε δηλωθεί ως κλεμμένο στις 3 Φεβρουαρίου 2026 από την Ηλιούπολη και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του.

Από την έως τώρα έρευνα της ΕΛΑΣ έχουν εξιχνιαστεί 12 περιπτώσεις κλοπών οχημάτων και εκβίασης σε διάφορες περιοχές της Αττικής, όπως στον Άλιμο, το Περιστέρι, το Αιγάλεω, την Αγία Βαρβάρα, τη Νίκαια και τα Πατήσια.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.