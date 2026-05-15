Έντονη αντιπαράθεση στη Βουλή σημειώθηκε μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Άδωνι Γεωργιάδη, προκαλώντας αμηχανία σε όσους παρακολούθησαν τη συνεδρίαση της Ολομέλειας.

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε λίγο πριν ολοκληρωθεί η συζήτηση για το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας σχετικά με τη σύσταση ταμείου καινοτομίας. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας συγκρούστηκε μετωπικά με τον υπουργό Υγείας, με αφορμή όσα είχαν προηγηθεί στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής.

Η κ. Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε, μεταξύ άλλων, κακοποίηση με ύβρεις και «σωματικές και έμπρακτες απειλές», προκαλώντας την έντονη αντίδραση του υπουργού. Ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε δηκτικά: «Μιλάτε για κακοποιητές τής ΝΔ, ενώ γνωρίζουμε ποια κακοποίησε υπαλλήλους και συνεργάτες στη διάρκεια της σκοτεινής προεδρίας της», αναφερόμενος στην υπόθεση της εργαζομένης στην Πλεύση Ελευθερίας.

Φανερά εκνευρισμένη, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανταπάντησε: «Κάθε φορά που θα ισχυρίζεστε ψευδώς ότι υπάρχει μία εργαζόμενη – που προφανώς πολλά λεφτά τής δώσατε για να λέει τόσα ψέματα – που είναι απλήρωτη, θα μηνύεστε. Η κυρία Καρακίτσου έπαψε να εργάζεται σε εμάς από τα μέσα του Φεβρουαρίου του 2025. Κάνει καριέρα ως τραγουδίστρια. Έχει κάνει δημόσιες αναρτήσεις από την Πάρο με μαγιό, την ώρα που εμείς εδώ δίναμε μάχη κατά των πολιτικών σας. Φυλούσε παιδάκι στην Πάρο και γνωρίζουν όλοι ότι ήταν νταντά στην Πάρο για πάρα πολλούς μήνες».

Η ανταλλαγή αιχμηρών σχολίων συνεχίστηκε, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να δηλώνει: «Η κυρία πρόεδρος ξεπέρασε και τον χειρότερό της εαυτό. Έχει μια αντιδικία με μία κυρία», ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου απάντησε: «Καμία αντιδικία δεν έχω… Είσαι φασίστας».

Ο υπουργός Υγείας αντέδρασε λέγοντας: «Προ ολίγου η κ. Κωνσταντοπούλου είπε ότι σταμάτησε να είναι εργαζομένη μου από τον Φεβρουάριο του 2025. Εγώ δεν θέλω να μπω στα οικογενειακά σας κυρία Κεφαλά, αλλά να λέει ότι την είδα με μαγιό, εμένα μου προκαλεί αηδία, πρέπει να το μάθω εγώ στη Βουλή; Πρόκειται περί αίσχους. Είσαι αισχρή πραγματικά, και εσείς θα έπρεπε να υπερασπιστείτε την τιμή της κουνιάδας σας».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ανταπάντησε: «Όλη αυτή την ιστορία την ξεκινήσατε εσείς, γιατί σας κατήγγειλα ότι επιχειρήσατε να κουκουλώσετε το έγκλημα στην “Βιολάντα”. Αντί να μας πείτε γιατί δεν έλεγξε ποτέ η Επιθεώρηση την Βιολάντα. Τόσο ανεξάρτητη είναι η Επιθεώρηση Εργασίας!».

Τα πνεύματα παρέμειναν οξυμένα και μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν αποχώρησε αμέσως από την αίθουσα, καθώς είχε νέα λεκτική αντιπαράθεση με την ανεξάρτητη βουλευτή και πρώην μέλος της Πλεύσης Ελευθερίας, Έλενα Καραγεωργοπούλου.