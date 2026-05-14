Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση προκλήθηκε ανάμεσα στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τον Κώστα Τσουκαλά, μετά από ανάρτηση του πρώτου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η διαμάχη ξέσπασε με αφορμή ανακοίνωση του κόμματος, την οποία ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε «γελοία» και χωρίς ουσία.

Ο υπουργός σχολίασε ότι το «@pasok προφανώς υπό καθεστώς απόλυτου πανικού εξέδωσε αυτή την γελοία ανακοίνωση που δεν απαντά όμως σε τίποτε απολύτως». Υπογράμμισε πως δεν κατηγόρησε το κόμμα για παρανομία στη σύμβασή του με το Κτηματολόγιο, αλλά έθεσε ζήτημα ηθικής, σημειώνοντας ότι ο αρχηγός της Αντιπολίτευσης έχει λάβει 1.200.000 ευρώ από το Ελληνικό Δημόσιο μέσω νόμιμης σύμβασης.

«Απαράδεκτο» για τον επίδοξο πρωθυπουργό λέει ο Γεωργιάδης

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι δεν υποστήριξε πως ο Νίκος Ανδρουλάκης έλαβε χρήματα για ανακαίνιση του ακινήτου του, αλλά ότι η ανακαίνιση καλύφθηκε με δημόσια δαπάνη. «Άρα εκτός του ενοικίου το Δημόσιο ξόδεψε και για ανακαίνιση», ανέφερε, θέτοντας ερωτήματα σχετικά με την επιλογή του συγκεκριμένου ακινήτου στο Ηράκλειο.

Ο κ. Γεωργιάδης πρόσθεσε ότι δεν κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για αδήλωτο εισόδημα, αλλά για «υποκρισία». Σύμφωνα με τον ίδιο, η στάση του κ. Ανδρουλάκη απέναντι σε κτηνοτρόφους των Σερρών συγκρίνεται με τη δική του υπόθεση. Επισήμανε ακόμη ότι δεν έκανε λόγο για παράνομα χρήματα, αλλά για το γεγονός ότι βρίσκονται σε τράπεζα του εξωτερικού, κάτι που χαρακτήρισε «απαράδεκτο» για επίδοξο πρωθυπουργό.

Ο υπουργός Υγείας κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να παρουσιαστεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ώστε –όπως είπε– να παρουσιαστούν όλες οι συμβάσεις και τα ποσά που έχουν δοθεί από το Δημόσιο. Τόνισε ότι «δεν πιστεύει να έχει κανείς αντίρρηση από το ΠΑΣΟΚ».

Η προηγούμενη ανάρτηση του υπουργού

Νωρίτερα, σε άλλη ανάρτησή του, ο κ. Γεωργιάδης είχε σχολιάσει δημοσίευμα για την υπόθεση, σημειώνοντας ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης «μπορεί να κατηγορεί τους πάντες και να κουνά το δάχτυλο ως ο διαπρύσιος κήνσωρ της ηθικής αλλά πλέον αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει να το κάνει».

Στην ίδια ανάρτηση υποστήριξε ότι λίγο πριν το πρώτο Μνημόνιο, το Κτηματολόγιο –υπό την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου– νοίκιασε με υψηλό ενοίκιο ακίνητο του κ. Ανδρουλάκη, το οποίο ανακαινίστηκε με κρατικά χρήματα. Σύμφωνα με τον υπουργό, το Ελληνικό Δημόσιο έχει καταβάλει μέχρι σήμερα 1.200.000 ευρώ, επαναλαμβάνοντας το ερώτημά του: «Είναι όλα αυτά νόμιμα; Μάλλον. Είναι όμως και ηθικά; Σίγουρα όχι!».

Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ μέσω του Εκπροσώπου Τύπου

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, απάντησε με αιχμηρή γλώσσα, τονίζοντας ότι ο κ. Γεωργιάδης «πανικόβλητος τώρα αναγνωρίζει τη νομιμότητα και τη διαφάνεια όλων των διαγωνιστικών διαδικασιών, που μέχρι πριν λίγη ώρα παρουσίαζε ως “ύποπτες” και “σκανδαλώδεις”».

Ο κ. Τσουκαλάς κατηγόρησε τον υπουργό ότι επιχειρεί να συνδέσει με υπαινιγμούς την αναγνωρισιμότητα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ με τη σύναψη των συμβάσεων, ενώ ο ίδιος παραδέχεται ότι υπήρξαν νόμιμες διαδικασίες με πολλαπλές προσφορές. Επισήμανε επίσης ότι το Κτηματολόγιο το 2024 προχώρησε σε μονομερή παράταση της μίσθωσης, επικαλούμενο δικαίωμά του.

Αναφέρθηκε ακόμη στα χαρακτηριστικά του ακινήτου, τονίζοντας ότι διαθέτει χώρο στάθμευσης έκτασης 2,5 στρεμμάτων, στοιχείο που συνεκτιμήθηκε στις ανάγκες των δημοσίων υπηρεσιών. «Οι μισθώσεις επί διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας έγιναν λόγω της αναγνωρισιμότητας του κ. Γεωργιάδη; Του κάνατε “χάρη”;» διερωτήθηκε χαρακτηριστικά.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον υπουργό για στρεψοδικία, υποστηρίζοντας ότι εξισώνει ενδεχόμενες παράνομες πράξεις με μια τυπική παράλειψη στη δήλωση πόθεν έσχες του κ. Ανδρουλάκη. Τόνισε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εντόπισε ο ίδιος την παράλειψη και ενημέρωσε την αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

Καταλήγοντας, ο κ. Τσουκαλάς έκανε λόγο για «σύστημα δολοφονίας χαρακτήρων, λασπολογίας και συκοφαντίας» που, όπως είπε, «βρίσκεται στο Μαξίμου», καλώντας τον κ. Γεωργιάδη να μην εκτεθεί περαιτέρω, καθώς «θα λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη».