Με το Βραβείο Καρλομάγνου τιμήθηκε ο Μάριο Ντράγκι, σε αναγνώριση της καθοριστικής συμβολής του στη διάσωση του ευρώ κατά την κρίση της ευρωζώνης. Η απονομή πραγματοποιήθηκε στο Άαχεν, όπου ο πρώην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τιμήθηκε για τη στάση του και τη γνωστή φράση «Ό,τι χρειαστεί» («Whatever it takes»), που έμεινε ιστορική.

Κατά την τελετή μίλησαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ και ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος δεν παρέλειψε να αναφερθεί με θερμά λόγια στην Ελλάδα και στις μεταρρυθμίσεις της τελευταίας δεκαετίας.

Ο καγκελάριος Μερτς χαρακτήρισε τον Μάριο Ντράγκι «Σούπερ Μάριο», σημειώνοντας ότι έχει πετύχει «όσα για άλλους θα απαιτούσαν πέντε ζωές». Παράλληλα, συμπεριέλαβε στους «σωτήρες του ευρώ» και τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, επισημαίνοντας ότι εκείνος έδειχνε «από τη μία πλευρά τον δρόμο του δημοσιονομικού καθησυχασμού και από την άλλη τον δρόμο των μεταρρυθμίσεων» για τα κράτη-μέλη της ευρωζώνης.

Απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Φρίντριχ Μερτς αναφέρθηκε ειδικά στην πορεία της Ελλάδας: «Με αφορμή την παρουσία του πρωθυπουργού της Ελλάδας Κυριάκου Μητσοτάκη, μπορούμε να πούμε: αυτός ο δρόμος των μεταρρυθμίσεων ήταν για την Ελλάδα, για πολλούς ανθρώπους στη χώρα σας κ. Πρωθυπουργέ, σκληρός, αλλά αποδείχθηκε σωστός. Η χώρα σας, αγαπητέ Κυριάκο, μπορεί εδώ και καιρό με τις δικές της δυνάμεις -και μάλιστα πρόωρα- να αποπληρώνει τα δάνεια που τότε ήταν απαραίτητα. Οι μεγάλες προσπάθειες άξιζαν τον κόπο. Και είμαστε ευγνώμονες για αυτό και συγχαίρουμε εσάς και όλον τον ελληνικό λαό για το πώς το καταφέρατε», δήλωσε, προκαλώντας παρατεταμένο χειροκρότημα.

Στην ομιλία του, ο καγκελάριος εξήρε επίσης τις προτάσεις του Μάριο Ντράγκι για τον εκσυγχρονισμό της Ευρώπης. Τόνισε ότι η ήπειρος πρέπει να βασιστεί στη δική της οικονομική και στρατιωτική ισχύ, ώστε να αντέξει στις προκλήσεις της νέας εποχής. «Η Ευρώπη έχει ως στόχο να γίνει μια δύναμη η οποία θα μπορεί να αντέξει τις καταιγίδες αυτής της νέας εποχής», ανέφερε, υπογραμμίζοντας: «Πρέπει να ορίσουμε με σιγουριά τα δικά μας συμφέροντα και να είμαστε έτοιμοι να δεσμευτούμε για την προστασία τους».