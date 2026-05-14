Για τους παρατηρητικούς, ιδίως αυτούς που περιμένουν ποια μέρα του «θεριστή» Ιουνίου θα επιλέξει ο Αλέξης Τσίπρας για να ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος, σημασία έχει μια επέτειος: στις 17 Ιουνίου του 2024, δύο χρόνια πριν, είχε κάνει το ντεμπούτο του το Ινστιτούτο του πρώην πρωθυπουργού, με μια εκδήλωση που είχε εστιάσει στην ανάγκη για ειρήνη και για βιώσιμη ανάπτυξη απέναντι στις προκλήσεις των ανισοτήτων – ο Τσίπρας επέλεξε εκείνες τις μέρες, γιατί συνέπεσαν με την έκτη επέτειο από την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών. Την οποία θεωρεί από τις πιο σημαντικές παρακαταθήκες της διακυβέρνησής του, για την οποία «έσπασε» και η συμμαχία με τον Πάνο Καμμένο.

Παραιτήσεις

Σε αυτό που επιμένει η πλευρά Τσίπρα είναι στις παραιτήσεις των στελεχών και των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ (ή οποιουδήποτε άλλου κόμματος) που θέλουν να συμμετάσχουν στη νέα κομματική προσπάθεια. Στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ, αυτή η συνθήκη – ειδικά σε επίπεδο ΚΟ, όπου οι παραιτήσεις αναμένεται να είναι διψήφιες – έχει ενεργοποιήσει εκ νέου τις κεραίες όσων, όπως ο Νίκος Παππάς και ο Παύλος Πολάκης, θέλουν ο ΣΥΡΙΖΑ να συνεχίσει την παρουσία του και να κατέβει στις επόμενες εκλογές. Και, με τη σειρά τους, πιέζουν τον Σωκράτη Φάμελλο να συγκαλέσει τα όργανα για να γίνει, πριν έρθει η ανακοίνωση Τσίπρα, η επίμαχη συζήτηση.

«Μαζί με αυτούς»

Το δίδυμο Πιερρακάκης – Ανδρουλάκης έχει το δικό του ξεχωριστό ενδιαφέρον από την πρώτη μέρα που έκανε (ατύπως) την εμφάνισή του, ως αντιπαραθετικές φιγούρες στο ευρωψηφοδέλτιο της Ελιάς, το 2014. Και η χθεσινή τους κόντρα στη Βουλή, είχε μια εσάνς από τα παλιά: ««Βλέπω ανταγωνισμό με τον κ. Τσίπρα, ποιος θα γίνει πιο τοξικός για τη δεύτερη θέση. Ποτέ δεν έχω δει τόσο μεγάλο πολιτικό ανταγωνισμό για ένα τόσο μικρό έπαθλο», σχολίασε ο Πιερρακάκης. «Υπήρξε ένα κόμμα που θυσιάστηκε, όταν αυτοί που κάθονται δίπλα σας χόρευαν τον λαϊκισμό της χρεοκοπίας και των «Ζαππείων»», απάντησε ο Ανδρουλάκης. «Αφήστε τα μαθήματα (…) Διαβήκατε τον Ρουβίκωνα, οπότε σήμερα απολογηθείτε μαζί με αυτούς».

Προσαρμογές

Δεν είναι μόνο το Μέγαρο Μαξίμου που κάνει κρυφές δημοσκοπήσεις αυτό το διάστημα. Και στα νούμερα που έχουν στη διάθεσή τους στη Χαριλάου Τρικούπη παρατηρούν πως, όταν μπαίνει το «κόμμα Τσίπρα» στην εξίσωση, παραδόξως δεν χάνουν εξ αριστερών (οι εκροές προς τη δική του πλευρά είναι πολύ λίγες), χάνουν όμως προς τη ΝΔ – κεντρώους δηλαδή που φοβούνται μια ενδεχόμενη επιστροφή του. Η τάση αυτή προσαρμόζει και τη στρατηγική απέναντι στο κόμμα Τσίπρα. Και επειδή ξέρουν πως την τάση αυτή την έχει παρατηρήσει και η ΝΔ, εκεί εντοπίζουν και τον λόγο που η κυβερνητική πλευρά επιμένει στη σύγκριση μεταξύ Χαριλάου Τρικούπη και Αμαλίας.

Απορία

Ποιος πρώην περιφερειάρχης, μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια, ακούγεται για το πασοκικό ψηφοδέλτιο στην Αχαΐα;