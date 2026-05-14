«Ενας κεντροαριστερός ηγέτης δέχεται πιέσεις από μέλη του κόμματός του που ζητούν την παραίτησή του. Οι συνεργάτες του συσπειρώνονται για να τον προστατεύσουν. Το μέλλον του κόμματος και η πορεία της χώρας διακυβεύονται, καθώς ο ίδιος πεισμώνει, πεπεισμένος ότι είναι ο μόνος κατάλληλος για τη θέση, ακόμη και ενώ η δημοτικότητά του καταρρέει. Για τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ οι ομοιότητες με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Τζόζεφ Ρ. Μπάιντεν Τζούνιορ μπορεί να μην είναι ευπρόσδεκτες, αλλά είναι σίγουρα εμφανείς»: τη σύγκριση την έκαναν χθες οι «New York Times», μία ακόμα απόδειξη του πόσο επισφαλής θεωρείται πλέον ευρέως η θέση του Στάρμερ στον βρετανικό πρωθυπουργικό θώκο.

Η σημερινή μέρα έχει προαναγγελθεί ως κρίσιμη: σύμμαχοι του βρετανού υπουργού Υγείας Γουές Στρίτινγκ ενημέρωσαν χθες υπό την κάλυψη της ανωνυμίας τόσο τους «Times» όσο και την «Guardian» πως σχεδιάζει να παραιτηθεί σήμερα, ώστε να κινήσει και επισήμως διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας του Εργατικού Κόμματος. Στάρμερ και Στρίτινγκ είχαν χθες το πρωί συνάντηση στην Ντάουνινγκ Στριτ: διήρκεσε μόλις 17 λεπτά, ενισχύοντας τις φήμες. Σε αυτό το πλαίσιο, με τις παρασκηνιακές ίντριγκες να δίνουν και να παίρνουν, οι περισσότεροι παρατηρητές ασχολήθηκαν με τον καθιερωμένο Λόγο του Θρόνου, την επίσημη παρουσίαση, στη βρετανική Βουλή, του νομοθετικού προγράμματος της κυβέρνησης για τη νέα νομοθετική περίοδο από τον βασιλιά Κάρολο, πρωτίστως για να αναρωτηθούν αν ο Στάρμερ θα εκδιωχθεί προτού έχει την ευκαιρία να το εφαρμόσει.

Ο ίδιος ο βρετανός πρωθυπουργός, βέβαια, εξακολουθεί να συμπεριφέρεται σαν να μη συμβαίνει τίποτα, πεπεισμένος, όπως δήλωσε προχθές στο υπουργικό του συμβούλιο, πως «η χώρα περιμένει από εμάς να συνεχίσουμε να κυβερνάμε». Το νομοθετικό πρόγραμμα της κυβέρνησής του που παρουσίασε χθες ο Κάρολος περιλαμβάνει 37 διαφορετικά νομοσχέδια, μεταξύ άλλων για την αυστηροποίηση του μεταναστευτικού πλαισίου καθώς και για την επαναφορά της British Steel, μιας από τις ιστορικότερες χαλυβουργικές εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου, υπό κρατικό έλεγχο.

Στη δική του ομιλία στη Βουλή των Κοινοτήτων, ο ίδιος ο Στάρμερ επανέλαβε το «μάντρα» των τελευταίων ημερών, ότι απαιτείται πλήρης ρήξη με το «κατεστημένο»: «Η αντίδρασή μας αυτή τη φορά πρέπει και θα είναι διαφορετική, μια πλήρης ρήξη. Δεν θα επιστρέψουμε απλώς στις παλιές συνήθειες, διότι αυτή η ομιλία του θρόνου μάς δίνει τη δύναμη που χρειαζόμαστε, την οικονομική ασφάλεια, την ενεργειακή ασφάλεια και την εθνική ασφάλεια ώστε να ελέγξουμε το μέλλον μας σε έναν χαοτικό κόσμο. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ριζικών μεταρρυθμίσεων σε όλες τις βασικές δημόσιες υπηρεσίες μας, μια επείγουσα ακτιβιστική κυβέρνηση των Εργατικών που επαναφέρει την εξουσία στους εργαζομένους». Το πρόβλημα είναι πως, ειδικά μετά το στραπάτσο που υπέστησαν οι Εργατικοί στις τοπικές εκλογές της περασμένης εβδομάδας, το κόμμα προτιμά τον δρόμο του αλληλοσπαραγμού.

Ο μαγικός αριθμός

Τουλάχιστον 93 βουλευτές των Εργατικών έχουν καλέσει δημοσίως τον Στάρμερ να παραιτηθεί ή να ορίσει χρονοδιάγραμμα αποχώρησης. Από την άλλη πλευρά, 111 βουλευτές του κόμματος έχουν υπογράψει επιστολή στήριξής του. Στην πραγματικότητα, βέβαια, ο πιο σημαντικός αριθμός είναι άλλος: με βάση τον κανονισμό των Εργατικών, χρειάζεται να συσπειρωθεί γύρω από έναν εναλλακτικό υποψήφιο τουλάχιστον το 20% του συνόλου των βουλευτών του κόμματος, εν προκειμένω 81 βουλευτές, ώστε να κινηθεί πραγματικά διαδικασία αντικατάστασης του πρωθυπουργού. Διαθέτει άραγε ήδη αυτόν τον μαγικό αριθμό ο Γουές Στρίτινγκ, ο οποίος θεωρείται εκπρόσωπος της «μπλερικής πτέρυγας» του κόμματος;

Πόσοι ακόμα υποψήφιοι, ειδικά από την κεντροαριστερή του πτέρυγα, θα βγουν μπροστά αν κάνει πράγματι εκείνος το πρώτο βήμα; Ηδη ακούγονται τα ονόματα του υπουργού Ενέργειας Εντ Μίλιμπαντ και της πρώην αντιπροέδρου της κυβέρνησης Αντζελα Ρέινερ. Εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ διαβεβαίωσε χθες πως ο Κιρ Στάρμερ έχει «απόλυτη εμπιστοσύνη» στον υπουργό Υγείας του. Αυτό όμως ακούστηκε περισσότερο σαν ευχή παρά σαν πραγματικότητα.