Ο πρίγκιπας Χάρι εκφράζει έντονη ανησυχία για την αύξηση του αντισημιτισμού στη Βρετανία, τονίζοντας ότι, όσο οργισμένος κι αν είναι κάποιος από τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή, τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει την εχθρότητα απέναντι σε ανθρώπους ή θρησκευτικές πεποιθήσεις.

Σε άρθρο του στο περιοδικό New Statesman, ο Χάρι, 41 ετών, ασκεί έμμεση κριτική στην πολιτική της ισραηλινής κυβέρνησης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι οι νόμιμες διαμαρτυρίες δεν πρέπει να μετατρέπονται σε εκδηλώσεις μίσους.

“Σε όλη τη χώρα βλέπουμε μια βαθιά ανησυχητική άνοδο του αντισημιτισμού. Εβραϊκές κοινότητες–οικογένειες, παιδιά, απλοί άνθρωποι–φτάνουν σε θέση να νιώθουν ανασφαλείς στα μέρη τα οποία αποκαλούν σπίτι τους. Αυτό θα πρέπει να μας ανησυχεί αλλά και να μας ενώνει“, σημειώνει ο νεότερος γιος του βασιλιά Καρόλου.

Η Βρετανία καταγράφει αυξημένα περιστατικά αντισημιτισμού εις βάρος των περίπου 290.000 Εβραίων της χώρας μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ το 2023, που πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα. Τις τελευταίες εβδομάδες, εβραϊκοί χώροι λατρείας στο Λονδίνο έχουν βρεθεί στο στόχαστρο εμπρηστικών επιθέσεων, ενώ τον Απρίλιο δύο Εβραίοι τραυματίστηκαν σοβαρά από επίθεση με μαχαίρι, την οποία η αστυνομία χαρακτήρισε τρομοκρατική.

Πολιτικοί και εκπρόσωποι της εβραϊκής κοινότητας εκτιμούν ότι η άνοδος του αντισημιτισμού συνδέεται με εξτρεμιστικά μηνύματα που εκφράζονται σε φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις. Η αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι προετοιμάζει μια “άνευ προηγουμένου” επιχείρηση ενόψει των μαζικών φιλοπαλαιστινιακών και αντιμεταναστευτικών συγκεντρώσεων που έχουν προγραμματιστεί για το Σάββατο.

Στο άρθρο του, ο Χάρι, χωρίς να κατονομάζει το Ισραήλ, επισημαίνει ότι “υπάρχει μεγάλη και δικαιολογημένη ανησυχία με τον αριθμό των απωλειών στη Μέση Ανατολή” και ότι οι εικόνες καταστροφής από τη Γάζα, τον Λίβανο και άλλες περιοχές έχουν “συγκλονίσει τον κόσμο συθέμελα“.

Ο πρίγκιπας, που ζει στην Καλιφόρνια, τονίζει: “Τίποτα, είτε πρόκειται για την κριτική εις βάρος μιας κυβέρνησης είτε για την πραγματικότητα της βίας και της καταστροφής, δεν μπορεί ποτέ να δικαιολογήσει την εχθρότητα προς έναν ολόκληρο λαό ή μια θρησκεία“.

Ο ίδιος υπενθυμίζει ότι έχει βιώσει στο παρελθόν επικρίσεις, όταν πριν από 20 χρόνια είχε φορέσει ναζιστική στολή σε ένα μασκέ πάρτι – πράξη που σήμερα αναγνωρίζει ως σοβαρό λάθος. “Είμαι απολύτως ενήμερος για τα λάθη του παρελθόντος μου–απερίσκεπτες ενέργειες, για τις οποίες έχω ζητήσει συγγνώμη, έχω αναλάβει ευθύνη και έχω διδαχθεί από αυτά“, καταλήγει το άρθρο του.