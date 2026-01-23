Ο πρίγκιπας Χάρι, που υπηρέτησε στο Αφγανιστάν, εξέδωσε δήλωση απαντώντας στα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ.

Τονίζει ότι το 2001 το ΝΑΤΟ επικαλέστηκε για πρώτη και μοναδική φορά το “Άρθρο 5”, καλώντας όλους τους συμμάχους να υποστηρίξουν τις ΗΠΑ στο Αφγανιστάν για κοινή ασφάλεια.

Υπογραμμίζει την προσωπική του εμπειρία, λέγοντας “υπηρέτησα εκεί. Έκανα φίλους για μια ζωή. Και έχασα φίλους εκεί”, ενώ αναφέρει ότι μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο έχασε 457 στρατιώτες.

Ο Πρίγκιπας Χάρι απάντησε με έντονο ύφος στα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ, υπενθυμίζοντας το βαρύ τίμημα και τις θυσίες του πολέμου στο Αφγανιστάν, όπου ο ίδιος υπηρέτησε ως μέλος των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων.

“Το 2001, το ΝΑΤΟ επικαλέστηκε για πρώτη και μοναδική φορά στην ιστορία το Άρθρο 5. Αυτό σήμαινε ότι κάθε σύμμαχος όφειλε να σταθεί στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών στο Αφγανιστάν, για την κοινή μας ασφάλεια. Οι σύμμαχοι ανταποκρίθηκαν σε αυτό το κάλεσμα.”

“Υπηρέτησα εκεί. Έκανα φίλους για μια ζωή. Και έχασα φίλους εκεί. Μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο έχασε 457 στρατιώτες.”

“Χιλιάδες ζωές άλλαξαν για πάντα. Μητέρες και πατέρες έθαψαν τα παιδιά τους. Παιδιά έμειναν χωρίς γονείς. Οικογένειες συνεχίζουν να επωμίζονται το βάρος.”

“Αυτές οι θυσίες αξίζουν να αναφέρονται με ειλικρίνεια και σεβασμό, ενώ όλοι παραμένουμε ενωμένοι και αφοσιωμένοι στην υπεράσπιση της διπλωματίας και της ειρήνης.”

Ο δούκας του Σάσεξ μίλησε με συγκίνηση για την προσωπική του εμπειρία στο πεδίο των μαχών, επισημαίνοντας τη σημασία του σεβασμού προς όσους υπηρέτησαν.

Ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή του το 2006, αποκτώντας τον βαθμό του ανθυπολοχαγού στο Σώμα Φρουρών του Βρετανικού Στρατού. Ένα χρόνο αργότερα εκπαιδεύτηκε ως ελεγκτής αεροπορικών επιθέσεων της RAF και στη συνέχεια έγινε πιλότος ελικοπτέρου Apache.

Το 2008 αναπτύχθηκε μυστικά στο Αφγανιστάν για δέκα εβδομάδες, ωστόσο αποσύρθηκε όταν διέρρευσαν πληροφορίες για τη θέση του. Επέστρεψε τον Σεπτέμβριο του 2012, αυτή τη φορά ως συγκυβερνήτης και πυροβολητής ελικοπτέρου Apache.

Στο βιβλίο του Spare, ο πρίγκιπας αποκάλυψε ότι σκότωσε 25 μαχητές των Ταλιμπάν, γράφοντας: “Δεν ήταν ένα στατιστικό που με γέμισε υπερηφάνεια, αλλά ούτε και ντροπή.”

Συνολικά υπηρέτησε στις ένοπλες δυνάμεις για δέκα χρόνια και συνεχίζει να στηρίζει φιλανθρωπικές οργανώσεις που βοηθούν βετεράνους και τις οικογένειές τους.

Αντιδράσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τους Βρετανούς στρατιώτες στο Αφγανιστάν “προσβλητικές και πραγματικά απαράδεκτες”, καλώντας τον Αμερικανό πρόεδρο να ζητήσει συγγνώμη.

Ο Στάρμερ απέτισε φόρο τιμής στα 457 μέλη των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων που έχασαν τη ζωή τους και στους τραυματίες του πολέμου, υπογραμμίζοντας ότι η θυσία και η ανδρεία τους δεν θα ξεχαστούν ποτέ.

“Δεν εκπλήσσομαι που τα σχόλιά του προκάλεσαν τέτοιο πόνο“, πρόσθεσε ο Βρετανός πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο.