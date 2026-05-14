Οι γαλλικές αρχές ήραν την καραντίνα που είχε επιβληθεί στο κρουαζιερόπλοιο Ambition, μετά την εμφάνιση δεκάδων περιστατικών οξείας γαστρεντερίτιδας. Από το απόγευμα της Τετάρτης επιτράπηκε η αποβίβαση των επιβατών που δεν παρουσίαζαν συμπτώματα.

Το πλοίο, στο οποίο ταξίδευαν κυρίως πολίτες από τη Βρετανία και την Ιρλανδία, είχε παραμείνει σε αποκλεισμό για περισσότερο από ένα 24ωρο. Ο περιορισμός επιβλήθηκε μετά τον κατάπλου του στο Μπορντό την Τρίτη, λόγω της έξαρσης γαστρεντερίτιδας που εκδηλώθηκε εν πλω, καθώς και του θανάτου ενός επιβάτη.

Σύμφωνα με τις γαλλικές υγειονομικές υπηρεσίες, οι επιβάτες που παρουσίασαν συμπτώματα υποχρεώθηκαν να παραμείνουν απομονωμένοι μέσα στο πλοίο. Οι αρχές τόνισαν ότι η απομόνωση κρίθηκε αναγκαία για την αποφυγή περαιτέρω διασποράς του ιού.

Ο άνδρας που έχασε τη ζωή του ήταν ένας 92χρονος Βρετανός, ο οποίος υπέστη καρδιακό επεισόδιο. Όπως διευκρινίστηκε, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο θάνατός του συνδέεται με την επιδημία γαστρεντερίτιδας.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Η Ambassador Cruise Line, με έδρα το Έσεξ, ανέφερε ότι 48 επιβάτες και ένα μέλος του πληρώματος παρουσίαζαν «ενεργά κρούσματα γαστρεντερικής νόσου». Συνολικά στο πλοίο επέβαιναν 1.187 επιβάτες και 514 άτομα προσωπικό.

Δείγματα από τους ασθενείς εστάλησαν για ανάλυση σε νοσοκομείο του Μπορντό. Ο 52χρονος επιβάτης Σέος Γκουιλίντε από το Μπέλφαστ δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι κατά τη διάρκεια της καραντίνας «έπαιζε μπίνγκο», προσθέτοντας πως «η κατάσταση δεν είναι τόσο άσχημη όσο ήταν στην περίοδο της Covid». Σύμφωνα με τον ίδιο, οι περισσότεροι ταξιδιώτες συνέχισαν να κινούνται «σχεδόν κανονικά».

Η πορεία του ταξιδιού και τα μέτρα πρόληψης

Το Ambition είχε αναχωρήσει από το Μπέλφαστ στις 8 Μαΐου και μία ημέρα αργότερα προσέγγισε το Λίβερπουλ, στο πλαίσιο 14ήμερης κρουαζιέρας με προορισμούς στη Γαλλία και την Ισπανία. Τα περιστατικά γαστρεντερίτιδας αυξήθηκαν μετά την επιβίβαση νέων επιβατών στο Λίβερπουλ.

Σε ανακοίνωσή της, η Ambassador Cruise Line υπογράμμισε ότι αντιμετωπίζει «εξαιρετικά σοβαρά κάθε περιστατικό ασθένειας» στα πλοία της. Παράλληλα, έκανε γνωστό πως τέθηκαν άμεσα σε εφαρμογή αυστηρότερα μέτρα απολύμανσης και υγειονομικής προστασίας, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα δημόσιας υγείας.

Μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνονται πιο συχνές απολυμάνσεις στους κοινόχρηστους χώρους, εξυπηρέτηση από προσωπικό σε ορισμένα εστιατόρια και συνεχείς συστάσεις προς τους επιβάτες για σχολαστική υγιεινή χεριών, χρήση αντισηπτικών και άμεση ενημέρωση της ιατρικής ομάδας σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων.