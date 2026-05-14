Αιφνιδίασε χθες η παραίτηση – από κάθε κομματική ιδιότητα – της Ιωάννας Γκελεστάθη, πρώην βουλευτού και τομεάρχη Προστασίας του Πολίτη της ΝΔ. Πολύ περισσότερο γιατί άνοιξε την πόρτα της εξόδου από το κόμμα την παραμονή του Συνεδρίου κι ενώ καταγραφόταν στα στελέχη με οικογενειακή προϊστορία στη μητσοτακική πτέρυγα… Κάτω από την επιφάνεια, όμως, φαίνεται πως κάτι έβραζε. Στην ιδιαίτερα σκληρή ανακοίνωση της παραίτησής της, ακόμη κι από την ιδιότητα του απλού μέλους του κόμματος, η Γκελεστάθη κάνει λόγο για «πράξη διαφύλαξης της αξιοπρέπειας, της τιμής και της υπόληψής» της, ενώ ρίχνει ευθείες βολές σε «μηχανισμούς, κονκλάβια και ίντριγκες», φωτογραφίζοντας τους λόγους της αποχώρησής της ως καθαρά εσωκομματικούς. Συμπληρώνει ότι είχε διαπιστώσει ένα πολιτικό και αξιακό ρήγμα της με την ηγεσία, το οποίο ωστόσο αγνόησε λόγω «υπερβάλλοντος κομματικού πατριωτισμού» και μακράς αφοσίωσής της στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Σκελετοί στις ντουλάπες»

Οι περισσότεροι νεοδημοκράτες με τους οποίους μίλησα πάντως, στάθηκαν ιδιαιτέρως στις αιχμές περί «εξελίξεων των τελευταίων ημερών» και προσώπων που εξαρτούν την παρουσία τους από το κόμμα ή έχουν «σκελετούς στις ντουλάπες». Η εντύπωσή τους είναι πως στο βάθος της ρήξης της με τον Μητσοτάκη είναι η στήριξη άλλων προσώπων για τον Νότιο Τομέα Αθηνών, όπου πολιτευόταν η Γκελεστάθη. «Το κόμμα δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά όχημα υπηρέτησης της πατρίδας και των πολιτών», είναι ακόμη ένα δικό της «καρφί».

Ζητούν έρευνα στην ΕΕ για το Predator

Να βάλει στο παιχνίδι των υποκλοπών και τις Βρυξέλλες επιδιώκει πλέον το ΠΑΣΟΚ, επιχειρώντας να δώσει ευρωπαϊκές διαστάσεις στο θέμα του Predator. Οι ευρωβουλευτές του κόμματος κατέθεσαν ερώτηση προς την Κομισιόν, ζητώντας, ούτε λίγο ούτε πολύ, να διενεργηθεί έρευνα για το ότι βρέθηκαν υπό παρακολούθηση και κορυφαίοι ευρωπαίοι αξιωματούχοι, απλώς και μόνο επειδή βρέθηκαν στον ίδιο χώρο ή συνομιλούσαν με έλληνες υπουργούς και στρατιωτικούς που είχαν ήδη παγιδευτεί. Εδώ κρύβεται ένα ενδιαφέρον παρασκήνιο που εξηγεί πλήρως τη στόχευση αυτής της κίνησης. Οι πληροφορίες μου λένε πως υπάρχουν ισχυρά στοιχεία που δείχνουν ότι κάποιες από τις παγιδεύσεις προσώπων δεν έγιναν σε άσχετο χρόνο, αλλά συνέπιπταν με μεγάλες ευρωπαϊκές συνόδους και κρίσιμες συναντήσεις στις Βρυξέλλες. Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι, μέσω του τηλεφώνου του εκάστοτε έλληνα αξιωματούχου, τόσο οι εντολοδόχοι όσο και οι χειριστές του Predator μπορούσαν να μετατρέψουν το κινητό του σε ανοιχτό μικρόφωνο και κάμερα, αποκτώντας πρόσβαση σε όλη τη συνεδρίαση ή τη συνάντηση. Είχαν, δηλαδή, ζωντανά ήχο και εικόνα από τα κλειστά δωμάτια των Βρυξελλών, σαν να κάθονται και οι ίδιοι στο τραπέζι…

Αίτημα για κλήση Τζαβέλλα και Δεμίρη

Κινήσεις σε κοινοβουλευτικό επίπεδο γίνονται και στην Αθήνα. Το ΠΑΣΟΚ ζήτησε χθες την κλήση σε ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα και του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμίρη. Σχετικά αιτήματα εκκρεμούν και από την πλευρά του ΚΚΕ και της Πλεύσης Ελευθερίας και περιμένω να δω εάν θα γίνουν αποδεκτά.

Αποκαλύψεις Κεσσέ για έξι νέες μηνύσεις

Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στη διαδικτυακή εκπομπή «15 Λεπτά» των «ΝΕΩΝ» (tanea.gr) με τον Γιώργο Παπαχρήστο, ο δικηγόρος και συνήγορος θυμάτων των υποκλοπών Ζαχαρίας Κεσσές επιβεβαιώνει ότι επίκεινται νέες μηνύσεις για το σκάνδαλο. Μίλησε για έξι πρόσωπα (αριθμό που σας είχα αποκαλύψει), των οποίων οι ιδιότητες καθώς και τα στοιχεία που προσκομίζουν τεκμηριώνουν το κακούργημα της κατασκοπείας. «Δεν μιλάμε για κάποιον άσχετο ιδιώτη που δεν χειριζόταν κάποιο σημαντικό χαρτοφυλάκιο», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ήταν πλήρως ενήμερη για τα πρόσωπα και τα στοιχεία τους, αλλά αρνήθηκε να τα παραλάβει. «Εχω την πεποίθηση ότι ακόμα κι αν είχα τη σύμβαση μεταξύ ΕΥΠ και Intellexa και την προσκόμιζα στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, κάτι θα έβρισκαν να πουν για να μη διερευνήσουν την υπόθεση», κατέληξε.

Απειλεί με επιστροφή

Με δελτίο Τύπου ο καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ηλίας Κασιδιάρης μάς… απείλησε ότι σκοπεύει να επιστρέψει στην κεντρική πολιτική σκηνή μετά την αποφυλάκισή του στις αρχές Σεπτεμβρίου. Δεν σκοπεύει, λέει, να πολιτευτεί «ως επικεφαλής ή πρόεδρος ή γενικός γραμματέας ή ιδρυτής κόμματος», αλλά μέσω ενός άλλου, νέου κόμματος. Θα σύστηνα λιγότερη βεβαιότητα. Στη χώρα μας κανείς δεν είναι υποψήφιος αν δεν επικυρωθεί η υποψηφιότητα από τον Αρειο Πάγο.