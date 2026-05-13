Ενα ενδιαφέρον βήμα για τη μεταρρύθμιση της στρατιωτικής θητείας πραγματοποιεί η κυβέρνηση, με κοινή απόφαση του Γιώργου Γεραπετρίτη και του Νίκου Δένδια, για την τοποθέτηση οπλιτών με εξαιρετικά υψηλή επιστημονική κατάρτιση στα γραφεία των Ακολούθων Αμυνας (ΑΚΑΜ) σε 29 ελληνικές πρεσβείες σε όλο τον κόσμο.

Ειδικότερα, στις διπλωματικές αποστολές σε Αγκυρα, Αμμάν, Αμπου Ντάμπι, Βαρσοβία, Βελιγράδι, Βερολίνο, Βιέννη, Βουκουρέστι, Ερεβάν, Κάιρο, Καμπέρα, Κίεβο, Βηρυτό, Λονδίνο, Μαδρίτη, Μόσχα, Νέο Δελχί, Ντόχα, Ουάσιγκτον, Παρίσι, Ριάντ, Ρώμη, Σεούλ, Σαράγεβο, Σκόπια, Σόφια, Τελ Αβίβ, Τίρανα και Τρίπολη.

Πρόκειται για μια νέα πρωτοβουλία που απευθύνεται αποκλειστικά σε μόνιμους κατοίκους εξωτερικού που διαθέτουν πτυχίο ή μεταπτυχιακό σε τομείς αιχμής, όπως η Κυβερνοασφάλεια, η Τεχνητή Νοημοσύνη, η Ρομποτική, η Πληροφορική και οι Αναδυόμενες Τεχνολογίες. Η στελέχωση – αναφέρεται – θα γίνεται με αυστηρά ακαδημαϊκά κριτήρια. Οι ενδιαφερόμενοι θα τοποθετούνται στις πρεσβείες μόνο αφού πρώτα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρώτο στάδιο της βασικής στρατιωτικής τους εκπαίδευσης.

Στη συνέχεια θα υπάγονται πειθαρχικά στον εκάστοτε Ακόλουθο Αμυνας, προσφέροντας ανάλογα με τη φύση των επιστημονικών τους καθηκόντων, ολοκληρώνοντας τη θητεία τους σε διπλωματικά γραφεία, χωρίς στολή και σε καλύτερες συνθήκες. Εξάλλου, όπως παραδέχθηκε συνομιλητής μου, ένας από τους στόχους ήταν η θητεία να μη θεωρείται πια «χαμένος χρόνος» για τους νέους επιστήμονες του εξωτερικού.

Αυτοσυγκράτηση μέχρι νεωτέρας

Σε στάση αναμονής βρίσκονται στα κεντρικά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου για τη διετή ανανέωση της θητείας των τριών ελλήνων εντεταλμένων ευρωπαίων εισαγγελέων. Η εκπρόσωπος Τύπου της EPPO Τίνε Χόλεφουτ, ερωτηθείσα από «ΤΑ ΝΕΑ» για την αντίδρασή της στις εξελίξεις, επανέλαβε την επίσημη θέση: «Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν έχει λάβει καμία επίσημη πληροφορία. Μόλις τη λάβουμε, θα αναλύσουμε την απόφαση και θα καθορίσουμε τα επόμενα βήματα». Το πότε ακριβώς θα φτάσει το χαρτί στα χέρια τους, παραμένει άγνωστο. Παρά την αυτοσυγκράτηση που διακρίνω, ευρωπαϊκές πηγές μού μετέφεραν ανεπισήμως ότι, προφανώς, τους προβληματίζει η «κουτσουρεμένη» ανανέωση, δεδομένου ότι ο Κανονισμός της EPPO προβλέπει πενταετείς θητείες. Και υπάρχει η αίσθηση ότι το πολιτικό κλίμα επηρέασε τις αποφάσεις.

Τα μηνύματα του Βορίδη

Σε αυτούς που διαφωνούν με την ανάγνωση της Κοβέσι συγκαταλέγεται και ο Μάκης Βορίδης, ο οποίος ανέλαβε να… αποκωδικοποιήσει το σκεπτικό του Αρείου Πάγου για την «κουτσουρεμένη» παράταση, ρίχνοντας τα καρφιά του στην ευρωπαία αρχεισαγγελέα. Ο Βορίδης εκτίμησε (ΕΡΤ) ότι η διετής ανανέωση δόθηκε για να κλείσουν οι εκκρεμείς υποθέσεις, χωρίς όμως να δημιουργείται καθεστώς «διαρκούς παράτασης» διότι, κατά την άποψή του, δεν νοείται ένα σώμα να παρατείνει εσωτερικά και συνεχώς τη θητεία του, «όπως θα ήθελε η κυρία Κοβέσι». Να σας πω, πάντως, πως η απόφαση των ανώτατων δικαστών, αν και ελήφθη ως «σολομώντεια λύση», δεν ικανοποίησε τους πάντες. Υπήρξαν νεοδημοκράτες που δεν έκρυψαν τον εκνευρισμό τους για τη διετή ανανέωση των εισαγγελέων που ασκούν διώξεις σε βουλευτές. Γι’ αυτό επιστρατεύθηκε ο Βορίδης, για να «ερμηνεύσει» την απόφαση και να στείλει δημόσια τα κατάλληλα μηνύματα.

Στην τελική ευθεία το θαλάσσιο πάρκο

Στην τελική ευθεία για την έγκρισή του είναι το Προεδρικό Διάταγμα του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Νότιου Αιγαίου 1 – Νότιες Κυκλάδες, το οποίο ολοκληρώθηκε χθες και διακινήθηκε στα συναρμόδια υπουργεία. Το Προεδρικό Διάταγμα θωρακίζει την προστασία των οικοσυστημάτων των νησιών, των νησίδων και της θαλάσσιας περιοχής του Αιγαίου, ενώ προβλέπει και ρυθμίσεις προστασίας του θαλάσσιου πυθμένα και των λιβαδιών ποσειδωνίας. Αφού ληφθούν τα σχόλια από τα συναρμόδια υπουργεία και ύστερα από σύντομη δημόσια διαβούλευση, το σχέδιο θα κατατεθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τελικό έλεγχο νομιμότητας. Με βάση το χρονοδιάγραμμα που είχε επιβεβαιώσει ο Σταύρος Παπασταύρου, υπολογίζεται ότι προς τον Ιούνιο θα έχει πάρει το «πράσινο φως» και τις υπογραφές του.

Απόβαση στη Σούδα

Την πρώτη επίσημη εξόρμηση εκτός έδρας έκανε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στα Χανιά και, φυσικά, ο προορισμός κάθε άλλο παρά τυχαίος είναι, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη Ναυτική Βάση της Σούδας. Το ταξίδι ήταν εξπρές και το πρόγραμμά της κρατήθηκε μυστικό για λόγους ασφαλείας. Επειδή, όμως, η γεωπολιτική και η διπλωματία δεν χτίζονται μόνο ανάμεσα σε ραντάρ και πολεμικά πλοία, η επίσκεψη είχε και την απαραίτητη κοσμική διάσταση. Η πρεσβευτής των ΗΠΑ φιλοξενήθηκε σε θέρετρο των Χανίων, όπου προς τιμήν της παρατέθηκε επίσημο δείπνο, παρουσία τοπικών παραγόντων, με φόντο το Κρητικό Πέλαγος. Το μενού είχε παραδοσιακά πιάτα της Κρήτης στην πιο εκλεπτυσμένη εκδοχή τους και τσουγκρίσματα με ρακή.