Δύο έφηβοι, ένα κορίτσι και ένα αγόρι 17 ετών, μίλησαν στα «ΝΕΑ» για τις αιτίες που μπορούν να οδηγήσουν τα παιδιά της ηλικίας τους στην ιδέα και την πράξη του αυτοτραυματισμού ή ακόμη και της αυτοκτονίας. Και μας αποκαλύπτουν ότι δεν πρόκειται για ένα φαινόμενο ξένο στον άμεσο περίγυρό τους.

«Ζούμε σε μια εποχή που μέρα με τη μέρα αυξάνεται το στρες και οι απαιτήσεις από εμάς. Η πίεση των Πανελληνίων μας γονατίζει, σε συνδυασμό με την τεράστια ύλη. Στη φάση αυτή, έχουμε μηδενικό χρόνο για να ασχοληθούμε με τον εαυτό μας. Βρισκόμαστε συνεχώς σε μια συνεχή εξάντληση, η οποία επιδρά και στην ψυχολογική μας κατάσταση», λέει η Αννα Τ. και συνεχίζει: «Μεγάλη βαρύτητα έχει και η σχέση που έχουμε με τους γονείς και τους καθηγητές μας. Εχουμε δει πάρα πολλά περιστατικά κακοποίησης, τα οποία έχουν οδηγήσει συνομήλικούς μου στον αυτοτραυματισμό ή και σε χειρότερα. Δυστυχώς, κάθε χρόνο το άγχος αυξάνεται για εμάς».

Από την πλευρά του, ο Οδυσσέας Τ. θεωρεί ότι «για να φτάσει κάποιος στην αυτοκτονία σίγουρα δεν υπάρχει από πίσω ένας παράγοντας, αλλά πολλοί». Και εξηγεί: «Σίγουρα, η κοινωνική απομόνωση ενός εφήβου μπορεί να τον βυθίσει σε άσχημες σκέψεις και να τον κάνει να νιώθει παράταιρος και ασήμαντος. Σε μεγάλο βαθμό και οι ερωτικές απογοητεύσεις μπορούν να πληγώσουν ένα παιδί και κάποιες φορές να το φτάσουν ακόμα και στο σημείο να κάνει κακό στον εαυτό του. Σοβαρός παράγοντας είναι και το άγχος τον εξετάσεων και ο φόβος της αποτυχίας στις Πανελλήνιες. Ακόμα το διαχρονικό πρόβλημα του μπούλινγκ μπορεί να οδηγήσει τον καθένα στη σκέψη ότι εκείνος είναι το πρόβλημα και όχι οι άλλοι».