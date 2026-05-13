Νέα βίντεο ντοκουμέντα βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τη δράση της συμμορία που βρίσκεται πίσω από την ένοπλη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα.

Όλα τα χτυπήματα της συμμορίας

Από την μέχρι στιγμής έρευνα – προανάκριση διαπιστώθηκε, ότι από τουλάχιστον τον Ιανουάριο του έτους 2022, τα μέλη της οργάνωσης διέπραξαν με διαφορετική σύνθεση τις ακόλουθες αξιόποινες πράξεις:

1/. Κατά το χρονικό διάστημα από την 14:00΄ ώρα της 23-01-2022 έως την 09:00΄ ώρα της 24-01-2022, αφαίρεσαν από την οδό Ταξίλου αρ. 79 στου Ζωγράφου την υπ’ αριθ. ΟΗΑ-817 δίκυκλη μοτοσικλέτα μάρκας SUZUKI DR,

2/. Την 09:35΄ ώρα της 08-02-2022, διέπραξαν ληστεία στο υποκατάστημα της τράπεζας ALPHA BANK, το οποίο βρίσκεται στην Αθήνα επί της οδού Πανδοσίας αρ. 15 και με την απειλή πιστολιού αφαίρεσαν από το ταμείο το χρηματικό ποσό των -6.985- ευρώ,

3/. Κατά το χρονικό διάστημα από 15:00΄ ώρα της 22-10-2022 έως την 14:00΄ ώρα της 26-10-2022, αφαίρεσαν από τη συμβολή των οδών Σαρανταπόρου και Αρτέμιδος στο Χολαργό, το εκεί σταθμευμένο υπ’ αριθ. ΙΜΡ-6895 αυτοκίνητο μάρκας FIAT, μοντέλου PUNTO,

4/. Την 02:30΄ περίπου ώρα της 14-09-2023, αφαίρεσαν από την οδό Χαριδήμου αρ. 18 στο Βύρωνα την υπ’ αριθ. ΙΚΤ-776 δίκυκλη μοτοσικλέτα, μάρκας HONDA, μοντέλου TRANSALP,

5/. Την 10:00΄ ώρα της 19-09-2023 διέπραξαν ληστεία στο υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς, το οποίο βρίσκεται επί της Πλατείας Ιωάννου Μεταξά στου Παπάγου όπου με την απειλή πιστολιού αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των -4.430- ευρώ από το ταμείο,

6/. Την 01:55΄ περίπου ώρα της 11-12-2023, αφαίρεσαν από την οδό Ιωαννίνων αρ. 43-45 στον Κολωνό, την εκεί σταθμευμένη υπ’ αριθ. ΖΗΟ-469 δίκυκλη μοτοσικλέτα, μάρκας HONDA ΑΧ,

7/. Την 09:52΄ ώρα της 22-12-2023 διέπραξαν ληστεία στο υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς, το οποίο βρίσκεται επί της συμβολής των οδών Ι. Φωκά αρ. 92 & Έρσης στο Γαλάτσι όπου με την απειλή πιστολιού, αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των -3.983,68- ευρώ από το ταμείο,

8/. Την 02:30΄ περίπου ώρα της 08-03-2024, αφαίρεσαν από την οδό Πανιωνίου αρ. 39 στην Καισαριανή, την εκεί σταθμευμένη υπ’ αριθ. ΙΕΤ-556 δίκυκλη μοτοσικλέτα, μάρκας HONDA TRANSALP,

9/. Κατά το χρονικό διάστημα από την 12:00΄ έως την 14:00΄ ώρα της 08-03-2024, αφαίρεσαν από την οδό Σάουμπερτ αρ. 16 στην Αθήνα την εκεί σταθμευμένη υπ’ αριθ. ΙΕΥ-504 δίκυκλη μοτοσικλέτα, μάρκας HONDA, μοντέλου TRANSALP,

10/. Την 09:30΄ ώρα της 20-03-2024, διέπραξαν ληστεία στο υποκατάστημα της Τράπεζας ALPHA BANK, το οποίο βρίσκεται επί της οδού 25ης Μαρτίου αρ. 11 στο Χολαργό όπου με την απειλή πιστολιού, αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των -5.000- ευρώ από το ταμείο,

11/. Την 02:24΄ περίπου ώρα της 20-09-2024, αφαίρεσαν από την οδό Ξάνθου αρ. 28 στο Γαλάτσι, την εκεί σταθμευμένη υπ’ αριθ. ΧΡΒ-253 δίκυκλη μοτοσικλέτα, μάρκας HONDA INOVVA,

12/. Την 09:50΄ ώρα της 23-09-2024, διέπραξαν ληστεία στο υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς, επί της Λ. Δεκελείας αρ. 24 στη Ν. Χαλκηδόνα όπου με την απειλή πιστολιού, αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των -3.265- ευρώ από το ταμείο,

13/. Την 10:50΄ ώρα της 04-11-2024, διέπραξαν ληστεία στο υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας, το οποίο βρίσκεται επί της συμβολής της παλαιάς Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών & Ικαρίου στην Αιγείρα Αχαΐας, όπου με την απειλή πιστολιών και υποπολυβόλου τύπου Sten αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των -1.527- ευρώ από ένα ταμείο,

14/. Την 02:45΄ περίπου ώρα της 20-11-2024, αφαίρεσαν από την οδό Φιλοτίμου αρ. 50 στην περιοχή της Κυψέλης, την εκεί σταθμευμένη υπ’ αριθ. ΟΖΚ-133 δίκυκλη μοτοσικλέτα, μάρκας HONDA TRANSALP,

15/. Κατά το χρονικό διάστημα από την 00:30 ώρα της 12-12-2024 έως και την 07:30 ώρα της ιδίας, αφαίρεσαν από την οδό Σιάλου αρ. 16 στην περιοχή της Κυψέλης, το εκεί σταθμευμένο υπ’ αριθ. ΖΡΥ-675 δίκυκλο, μάρκας HONDA, μοντέλο INNOVA,

16/. Την 09:42΄ ώρα της 19-12-2024 διέπραξαν ληστεία στο υποκατάστημα της τράπεζας ALPHA BANK, που βρίσκεται επί της Λ. Ηρακλείου αρ. 273 στη Νέα Ιωνία όπου με την απειλή πιστολιού, αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των -6.480- ευρώ από το ταμείο,

17/. Λίγη ώρα μετά την διάπραξη της ληστείας της περίπτωσης 16, ήτοι την 09:42΄ ώρα της 19-12-2024, διέπραξαν ληστεία στο υποκατάστημα της τράπεζας ATTICA BANK, που βρίσκεται επί της Λ. Ηρακλείου αρ. 318 στη Νέα Ιωνία, έναντι της τράπεζας ALPHA BANK, όπου με την απειλή πιστολιού, αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των -4.660- ευρώ από το ταμείο,

18/. Κατά το χρονικό διάστημα από την 21:30 ώρα της 05-02-2025 έως και την 08:30 ώρα της 06-02-2025, αφαίρεσαν από την οδό Κουντουριώτου αρ. 16 στη Δάφνη, την εκεί σταθμευμένη υπ’ αριθ. ΖΗΙ-778 δίκυκλη μοτοσικλέτα, μάρκας HONDA, XRV 750 AFRICA TWIN,

19/. Την 09:04΄ ώρα της 18-03-2025, διέπραξαν ληστεία στο υποκατάστημα της τράπεζας ALPHA BANK, το οποίο βρίσκεται στην Αθήνα επί της οδού Πανδοσίας αρ. 15 όπου με την απειλή πιστολιού αφαίρεσαν από το ταμείο το χρηματικό ποσό των -3.120- ευρώ,

20/. Κατά το χρονικό διάστημα από την 25-03-2025 έως και την 09:00 ώρα της 28-03-2025, αφαίρεσαν από την οδό Γουναροπούλου αρ. 11 στου Ζωγράφου, την εκεί σταθμευμένη υπ’ αριθ. ΝΖΗ-771 δίκυκλη μοτοσικλέτα, μάρκας HONDA, μοντέλου TRANSALP,

21/. Κατά το χρονικό διάστημα από την 00:00΄ ώρα της 01-04-2025 έως και την 15:30΄ ώρα της ιδίας, αφαίρεσαν από την οδό Δοξαπατρή αρ. 54 στην Αθήνα, την εκεί σταθμευμένη υπ’ αριθ. ΡΕΤ-748 δίκυκλη μοτοσικλέτα, μάρκας BMW, μοντέλου F650GS,

22/. Την 10:20΄ ώρα της 04-04-2025, διέπραξαν ληστεία στο υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς, που βρίσκεται στην Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας όπου με την απειλή πιστολιών και υποπολυβόλου τύπου STEN αφαίρεσαν συνολικά το χρηματικό ποσό των -236.700- ευρώ,

23/. Κατά το χρονικό διάστημα από την 14:30΄ ώρα της 19-01-2026 έως και την 13:00 ώρα της 21-01-2026, αφαίρεσαν από την οδό Βύρωνος αρ. 7- 11 στην Αγία Παρασκευή το εκεί σταθμευμένο υπ’ αριθ. ΥΤΜ-9648 Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου μάρκας PEUGEOT, μοντέλου 3008,

24/. Την 09-02-2026 και περί ώρα 02:32΄ έχοντας πολεμικό τυφέκιο, προσέγγισαν το ΑΤΜ της Εθνικής Τράπεζας, το οποίο βρίσκεται εγκατεστημένο στην πρόσοψη καταστήματος s/m με την επωνυμία «ΚΡΗΤΙΚΟΣ», στη Λεωφόρο Επιδαύρου στα Λουτρά Ωραίας Ελένης Κορινθίας και προσπάθησαν να διαρρήξουν την πρόσοψη του ΑΤΜ, με χρήση τροχού, βαριοπούλας και λοστού – σκύλας. Στη συνέχεια, αφού έθραυσαν τη βιτρίνα του s/m, προσπάθησαν να διαρρήξουν το συγκεκριμένο ΑΤΜ από την πίσω πλευρά του, δίχως ωστόσο να καταφέρουν και να αφαιρέσουν χρηματικό ποσό,

25/. Κατά το χρονικό διάστημα από την 30-03-2026 έως την 08:00΄ ώρα της 31-03-2026, αφαίρεσαν από την οδό Όθωνος αρ. 46β στα Γλυκά Νερά, το εκεί σταθμευμένο υπ’ αριθ. ΒΚΕ-7137 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μάρκας PEUGEOT, μοντέλου 3008,

26/. Κατά το χρονικό διάστημα από 20:00΄ ώρα της 03-02-2026 έως την 10:30΄ ώρα της 04-02-2026, αφαίρεσαν από την οδό Γλαδιόλας αρ. 08 στο Γέρακα, το εκεί σταθμευμένο υπ’ αριθ. ΙΥΜ-6729 αυτοκίνητο μάρκας CITROEN, μοντέλου C3 AIRCROSS,

27/. Την 10:00΄ ώρα της 11-05-2025, διέπραξαν ληστεία στο υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς, που βρίσκεται στην Κάτω Τιθορέα όπου με την απειλή πιστολιών, υποπολυβόλου και πολεμικού τυφεκίου αφαίρεσαν συνολικά το χρηματικό ποσό των -217.000- ευρώ.