Μέσα σε κλίμα αυξανόμενης ανησυχίας για τον χανταϊό, η παγκόσμια ερευνητική κοινότητα στρέφει το βλέμμα της σε έναν φιλόδοξο στόχο που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θα έμοιαζε ουτοπικός: την ανάπτυξη αποτελεσματικού εμβολίου μέσα σε μόλις 100 ημέρες.

Με όχημα την τεχνολογία mRNA που χρησιμοποιήθηκε στην Covid-19, εταιρείες όπως η αμερικανική Moderna, σε συνεργασία με νοτιοκορεατικά ερευνητικά κέντρα, επιχειρούν να δημιουργήσουν νέα γενιά εμβολίων απέναντι στους χανταϊούς. Αν και οι δοκιμές βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και η χρηματοδότηση παραμένει ανεπαρκής, η κρίση στο κρουαζιερόπλοιο Hondius λειτουργεί ήδη ως επιταχυντής.

Για πρώτη φορά μετά την πανδημία, η διεθνής κοινότητα δοκιμάζεται στην πράξη στο αν μπορεί να μετατρέψει την εμπειρία της Covid σε ένα νέο μοντέλο άμεσης βιοϊατρικής αντίδρασης προτού μια υγειονομική κρίση που εκδηλώθηκε τοπικά εξελιχθεί σε παγκόσμια απειλή.

Με τον επαναπατρισμό των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου σε δεκάδες χώρες η Ευρώπη αυστηροποιεί τα πρωτόκολλα καραντίνας, η Γαλλία ζητεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή και λέει ότι δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει μετάλλαξη του ιού, νέα ύποπτα κρούσματα εμφανίζονται στην Ιταλία και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι επόμενες εβδομάδες θα είναι κρίσιμες λόγω της μακράς περιόδου επώασης του ιού.

Επιστήμονες εκφράζουν ανησυχία για τις άγνωστες ακόμη πτυχές του στελέχους των Ανδεων ενώ οι ΗΠΑ δέχονται πυρά ότι αποδυνάμωσαν τις υγειονομικές τους δομές ακριβώς τη στιγμή που απαιτείται ταχύτητα, διαφάνεια και επιστημονικός συντονισμός. Σύμφωνα με επιστήμονες, η οδός του εμβολίου δεν είναι η μοναδική και μελετώνται επίσης μονοκλωνικά αντισώματα που λαμβάνονται από άτομα που μολύνθηκαν.