Η χαρτογράφηση της επιρροής του νέου κόμματος Τσίπρα έχει ήδη ξεκινήσει – και από τα στελέχη του στρατηγείου της Αμαλίας, αλλά και από τους αντιπάλους του. Και μέχρι τώρα το συμπέρασμα είναι ένα: ο πρώην πρωθυπουργός δεν τα πάει και πολύ καλά στην περιφέρεια, έχει όμως πυρήνες στα μεγάλα αστικά κέντρα. Και με αυτό ως δεδομένο, όλοι προσανατολίζονται στο κοινό που μπορούν να επηρεάσουν – ο μεν Τσίπρας θέλει να παίξει πιο περιφερειακά, για να ενισχύσει την παρουσία του, οι δε απέναντι θέλουν να αποδομήσουν το προφίλ του για τους ψηφοφόρους (ειδικά) της Αττικής. Τρόποι υπάρχουν και για τα δύο, θα κερδίσει ο πιο μεθοδικός.

Δύσκολες σχέσεις

Δύσκολες θα είναι πλέον οι σχέσεις των πολιτικών αναλυτών και των πολιτικών αρχηγών – ιδίως όταν οι μεν λένε, βλέπουν ή δημοσιοποιούν κάτι που δεν αρέσει στους δε. Οσο πιο κοντά θεωρούν πως έρχεται η εκλογική βραδιά, όσο πιο πολλοί σχηματισμοί μαζεύονται στον αντιπολιτευτικό χώρο, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η πίεση των αριθμών. Κάποιοι δημοσκόποι έχουν ήδη αποφασίσει να μη σηκώνουν τα τηλέφωνα στους δημοσιογράφους, άλλοι απαντούν δημόσια σε επικρίσεις στελεχών κομμάτων. Και στην ερώτηση του ενός εκατομμυρίου, για τη δεύτερη θέση, σχεδόν κανείς δεν ρισκάρει πρόβλεψη αν δεν δει πρώτα τις νέες κομματικές διακηρύξεις.

Εύσημα

Παρά το ότι, κατά τη συνεδρίαση του ΠΑΣΟΚ για τη συνταγματική αναθεώρηση, υπήρξαν διαφορετικές απόψεις στην αίθουσα για την προσέγγιση του Συντάγματος, όλοι είχαν έναν καλό λόγο να πουν για τη δουλειά που είχε γίνει: τα εύσημα πήρε ο βουλευτής Επικρατείας, Παναγιώτης Δουδωνής (ο οποίος έκανε και τις επαφές για ενσωμάτωση και θέσεων άλλων, όπως αυτές του Γιώργου Παπανδρέου), καθώς επίσης και η Κωνσταντίνα Γεωργάκη από τον τομέα Δικαιοσύνης. Στις προτάσεις του κόμματος συνέβαλαν επίσης και συνταγματολόγοι που δεν βρίσκονται στον στενό πυρήνα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όταν τους ζητήθηκε η άποψή τους – καλά λόγια έχει ήδη πει δημόσια, στο συνέδριο του κόμματος, και ο Νίκος Αλιβιζάτος.

Αργοπορημένη

Η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη είχε ήδη ξεκινήσει όταν η Αννα Διαμαντοπούλου μπήκε στην αίθουσα της Γερουσίας, όπου συνεδρίαζαν η Κοινοβουλευτική Ομάδα και το Πολιτικό Συμβούλιο. Ηταν όμως δικαιολογημένη: τις προηγούμενες μέρες βρισκόταν στα Χανιά, την ιδιαίτερη πατρίδα του συζύγου της, Γιάννη Σαβαλάνου. Ο οποίος βραβεύτηκε με τιμητική πλακέτα για τα πενήντα χρόνια του Πνευματικού Κέντρου Χανίων, καθώς είναι ανιψιός των εμπνευστών και δημιουργών του, του Πολυχρόνη και του Χαρίδημου Πολυχρονίδη. Εκτός από αυτόν, πλακέτες απονεμήθηκαν επίσης στην Ντόρα Μπακογιάννη για την προσφορά της ως υπουργού Πολιτισμού και τον Νίκο Χριστοδουλάκη ως υπουργού Οικονομικών – οι δυο τους όμως δεν παρέστησαν.

Απορία

Ποιος δέχτηκε χθες στη Γερουσία ευχές και χαμόγελα για τα γενέθλιά του; Ο Χάρης Δούκας.