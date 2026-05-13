Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το μεσημέρι της Τετάρτης (13/05) μετά τον εντοπισμό ύποπτου σακιδίου κοντά στη ΓΑΔΑ.

Συγκεκριμένα, το αντικείμενο βρέθηκε στην οδό Μηλαίων και εξετάζεται από κλιμάκιο του ΤΕΕΜ.

Λόγω του περιστατικού έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο σημείο.

Πιο συγκεκριμένα, λόγω διενέργειας ελέγχου από την Τροχαία ΕΛ.ΑΣ., διακόπτεται προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο τμήμα από το ύψος της Λεωφόρου Κηφισίας έως την οδό Δημητσάνας.

Η ρύθμιση αφορά το ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς την Πατησίων και θα ισχύσει για όσο διάστημα διαρκεί ο έλεγχος του Τμήματος Ελέγχου Εμπορευμάτων Μεταφορών (ΤΕΕΜ).

Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν προσοχή και να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων, καθώς αναμένονται καθυστερήσεις στην περιοχή.