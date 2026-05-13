Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο προπονητής φυσικής κατάστασης της Αναντολού Εφές, Σερχάτ Γκιουνές, ο οποίος υπέστη έμφραγμα μετά το τέλος προπόνησης της ομάδας στην Κωνσταντινούπολη.

Το περιστατικό σημειώθηκε ξαφνικά, όταν ο 40χρονος κατέρρευσε στον χώρο των εγκαταστάσεων, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση του επιτελείου και όσων βρίσκονταν εκεί. Οι πρώτες βοήθειες δόθηκαν επιτόπου, πριν φτάσει ασθενοφόρο για τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Οι γιατροί χρειάστηκαν να τον επαναφέρουν μετά από αρκετά λεπτά χωρίς σφυγμό, με την κατάσταση να θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου παραμένει διασωληνωμένος και σε τεχνητό κώμα.

Οι τελευταίες πληροφορίες από την Τουρκία αναφέρουν ότι υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία από το ιατρικό επιτελείο, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να επιχειρηθεί αφύπνισή του μέσα στις επόμενες ώρες ή ημέρες.

Ο Γκιουνές έχει μακρά πορεία στον χώρο του μπάσκετ, έχοντας διατελέσει επαγγελματίας αθλητής για 15 χρόνια, ενώ τα τελευταία τρία χρόνια εργάζεται στο τεχνικό επιτελείο της Αναντολού Εφές.