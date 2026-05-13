Δορυφορικό «μάτι» που θα καταγράφει σε πραγματικό χρόνο κάθε φορτηγό και κοντέινερ που εισέρχεται στην Ελλάδα και θα παρακολουθεί την κυκλοφορία τους στη χώρα αποκτά η ΑΑΔΕ για να «χτυπήσει» το λαθρεμπόριο καυσίμων, τσιγάρων, αλκοολούχων ποτών αλλά και τη διακίνηση παράνομων και «μαϊμού» προϊόντων που προκαλούν απώλειες εκατομμυρίων ευρώ στα κρατικά ταμεία.

Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, ενεργοποιείται το νέο Σύστημα Παρακολούθησης Επαγγελματικών Οχημάτων και Εμπορευματοκιβωτίων, το οποίο θα εγκατασταθεί σε 24 τελωνεία και σημεία τελωνειακού ελέγχου στις βασικές πύλες εισόδου και εξόδου της χώρας.

Το νέο σύστημα θα καλύπτει τόσο τα χερσαία σύνορα όσο και μεγάλα λιμάνια και εμπορευματικούς κόμβους, μετατρέποντας ουσιαστικά τα τελωνεία σε κέντρα συνεχούς παρακολούθησης της εμπορευματικής κίνησης.Στα χερσαία σημεία ελέγχου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η Κακαβιά, η Κρυσταλλοπηγή, η Νίκη, οι Εύζωνοι, η Δοϊράνη, οι Κήποι και οι Καστανιές, από όπου διέρχονται καθημερινά χιλιάδες φορτηγά και βυτιοφόρα με εμπορεύματα από και προς τις γειτονικές χώρες. Η ΑΑΔΕ εκτιμά ότι η συνεχής επιτήρηση των οχημάτων στα συγκεκριμένα περάσματα μπορεί να περιορίσει σημαντικά τις παράνομες μεταφορές προϊόντων υψηλής φορολογικής επιβάρυνσης.

Τα κομβικά σημεία

Το νέο σύστημα θα εγκατασταθεί στα τελωνεία Κέρκυρας, Ηγουμενίτσας, Πατρών, Λαυρίου, Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και σε Μυτιλήνη, Χίο, Κω και Ηράκλειο. Ειδικά ο Πειραιάς και η Θεσσαλονίκη θεωρούνται κομβικά σημεία λόγω των μεγάλων εμπορευματικών ροών και της σύνδεσής τους με εγκαταστάσεις διακίνησης containers και ελεύθερες ζώνες εμπορίου. Με την εγκατάσταση του συστήματος, οι τελωνειακές Αρχές θα μπορούν να παρακολουθούν την πορεία των εμπορευματοκιβωτίων από τη στιγμή της άφιξής τους μέχρι την τελική διακίνηση ή έξοδό τους από τη χώρα. Το σχέδιο επεκτείνεται και σε άλλες περιοχές, όπως το Τελωνείο Δυτικής Αττικής, ο λιμένας Ελευσίνας και η εγκατάσταση Μεταμόρφωσης, περιοχές με αυξημένη διακίνηση καυσίμων και εμπορευμάτων. Παράλληλα, ενισχύεται η επιτήρηση και στα βόρεια σύνορα, με κάλυψη τελωνείων σε Σέρρες, Δράμα, Ξάνθη, Νέα Ορεστιάδα και Κομοτηνή.

Η λειτουργία του νέου συστήματος θα βασίζεται σε κάμερες αναγνώρισης πινακίδων, ηλεκτρονικές σφραγίδες GPS, ζυγαριές, μπάρες ελέγχου και συσκευές εντοπισμού, που θα μεταδίδουν δεδομένα μέσω κινητής ή δορυφορικής επικοινωνίας σε κεντρική ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Με αυτόν τον τρόπο, οι τελωνειακές υπηρεσίες θα μπορούν να συγκρίνουν τη δηλωμένη διαδρομή ενός οχήματος με την πραγματική του κίνηση, να εντοπίζουν αποκλίσεις, ύποπτες στάσεις ή πιθανές παραβιάσεις και να λαμβάνουν αυτόματα ειδοποιήσεις για περιστατικά υψηλού κινδύνου.