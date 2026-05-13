Σε πληρωμές αγροτικών ενισχύσεων ύψους 2,231 δισ. ευρώ σε περίπου 600.000 μοναδικούς δικαιούχους στοχεύει η ΑΑΔΕ για το 2026, «τρέχοντας» γρηγορότερα τους ελέγχους και ενεργοποιώντας μέχρι τα μέσα Ιουνίου τη νέα πλατφόρμα του ΟΣΔΕ μέσω της οποίας θα υποβληθούν οι αιτήσεις για τη βασική ενίσχυση του 2026. Το πρώτο εξάμηνο του έτους θα καταβληθούν 1,065 δισ. ευρώ και το δεύτερο εξάμηνο 1,166 δισ. ευρώ, ενώ σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, τον Νοέμβριο θα πληρωθεί η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης του 2026, τον Δεκέμβριο θα γίνει η εξόφλησή της, ενώ εκκρεμότητες προηγούμενων ετών αναμένεται να κλείσουν μέχρι και τα τέλη Ιουνίου.

Στο μεταξύ, σήμερα κατατίθεται στη Βουλή η τροπολογία που θα καθορίζει το νέο πλαίσιο ιχνηλασιμότητας αιγών και προβάτων με την τοποθέτηση ηλεκτρονικών βόλων, ενώ μέχρι το τέλος Μαΐου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα μέσω της οποίας οι αγρότες θα μπορούν να υποβάλλουν τα τιμολόγια αγοράς λιπασμάτων και να λάβουν την ενίσχυση που ανέρχεται στο 15% της αξίας αυτών. Χθες άνοιξαν και θα μείνουν ανοιχτές για μία εβδομάδα:

η πλατφόρμα της ΕΑΕ 2025, όπου οι δικαιούχοι μπορούν να κάνουν διορθώσεις monitoring και να επισυνάψουν δικαιολογητικά, και

η εφαρμογή Agrisnap, μέσω της οποίας στέλνουν νέες φωτογραφίες από το αγροτεμάχιο.

Την πορεία μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, καθώς και το συνολικό χρονοδιάγραμμα των πληρωμών προς τους αγρότες μέχρι τέλους του έτους, παρουσίασαν χθες ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς και ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.

Ως μια στρατηγική εμβληματική μεταρρύθμιση χαρακτήρισε τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ ο Μαργαρίτης Σχοινάς, τονίζοντας ότι «δεν είναι εύκολη άσκηση» να αλλάξει εν κινήσει ένα σύστημα χρόνιων παθογενειών, αλλά όπως είπε, «για τους επιτήδειους το πάρτι τελείωσε».

Ο Γιώργος Πιτσιλής ξεκαθάρισε ότι η λογική πλέον είναι «ελέγχουμε και πληρώνουμε», εξηγώντας ότι αρκετές καθυστερήσεις, κυρίως στα οικολογικά σχήματα, οφείλονται στις διασταυρώσεις και στους ελέγχους που βρίσκονται σε εξέλιξη. «Φέτος οι έλεγχοι έχουν ξεκινήσει νωρίτερα και έχουμε κάνει πολύ περισσότερους ελέγχους από ό,τι πέρυσι την αντίστοιχη περίοδο. Μέχρι πέρυσι τέτοιον καιρό είχε γίνει το 40% των φετινών ελέγχων» σημείωσε ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία, από τον Νοέμβριο του 2025 έως τον Μάιο του 2026 ελέγχθηκαν 854.910 αγροτεμάχια, ενώ από την 1η Ιανουαρίου έως τον Μάιο εξετάστηκαν 195.164 φωτογραφίες. Σε ό,τι αφορά τους επιτόπιους ελέγχους ζωικού κεφαλαίου σε σύνολο 4.697 ΑΦΜ, έως τις 30 Απριλίου είχε ολοκληρωθεί το 99,8% των ελέγχων (σε 4.687 ΑΦΜ).

Τα ειδοποιητήρια

Για τα ειδοποιητήρια που λαμβάνουν οι αγρότες για ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών για το έτος 2023, ο Γιώργος Πιτσιλής διευκρίνισε ότι οι ανακτήσεις χρημάτων δεν αποτελούν νέο μέτρο αλλά διαδικασία που εφαρμόζεται κάθε χρόνο και περίπου στον ίδιο χρονικό ορίζοντα, δηλαδή έως και 18 μήνες μετά τους σχετικούς ελέγχους. Οπως είπε, οι παραγωγοί που λαμβάνουν ειδοποίηση μπορούν να υποβάλουν ένσταση, ενώ αν αυτή απορριφθεί ή δεν κατατεθεί, τα ποσά θα συμψηφίζονται με επόμενες ενισχύσεις. Σημειώνεται ότι για το έτος 2023 ενημερώθηκαν 27.193 δικαιούχοι για ελεγχόμενα προς ανάκτηση ποσά ύψους 16,3 εκατ. ευρώ. Εως τις 28 Μαΐου 2026 παρέχεται δικαίωμα υποβολής έγγραφων παρατηρήσεων και αποδεικτικών στοιχείων, ώστε να εξεταστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. Το νέο πλαίσιο για την ιχνηλασιμότητα του ζωικού κεφαλαίου θα εφαρμοστεί σταδιακά σε αιγοπρόβατα άνω των 6 μηνών. Η τοποθέτηση των βόλων θα γίνει από κτηνίατρους, ενώ το κόστος 2-2,5 ευρώ ανά ζώο θα καλυφθεί από τους κτηνοτρόφους.