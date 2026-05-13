Ο πληθωρισμός αλλά και οι πιέσεις Τραμπ για άμεσες μειώσεις επιτοκίων θα είναι οι δύο μεγάλες προκλήσεις για τον νέο πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Κέβιν Γουόρς.

Η υποψηφιότητα του Γουόρς αναμένεται να εγκριθεί, εκτός πολύ σοβαρού απροόπτου, τις αμέσως επόμενες ημέρες από τη Γερουσία των ΗΠΑ αφού η θητεία του νυν προέδρου Τζερόμ Πάουελ λήγει αυτόν τον μήνα.

Ο δείκτης τιμών των ΗΠΑ πραγματοποίησε άλμα φτάνοντας στο 3,8% για τον Απρίλιο σε ετήσια βάση, που είναι τα υψηλότερα επίπεδα από τον Μάιο του 2023. Αυτό δημιουργεί νέες προκλήσεις για τη μεγαλύτερη κεντρική τράπεζα του κόσμου, στο εσωτερικό της οποίας καταγράφονται ήδη διαφορετικές απόψεις για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστούν οι συνεχώς αυξανόμενες τιμές των καυσίμων, οι οποίες ανεβάζουν σημαντικά τον δείκτη.

Ολα αυτά την ώρα που ο Τραμπ και κορυφαίοι οικονομικοί αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου ζητούν συνεχώς μειώσεις στο κόστος δανεισμού με στόχο, όπως λένε, να τονωθεί η ανάπτυξη και να αυξηθούν οι επενδύσεις. Επίσης εκκρεμεί δικαστική προσπάθεια του Τραμπ και του επιτελείου του να απομακρύνουν από τη θέση της το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Fed Λίζα Κουκ.

Στη συνεδρίαση της ειδικής Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς (FOMC) της Fed τον περασμένο μήνα, στην οποία η κεντρική τράπεζα διατήρησε κατά πλειοψηφία σταθερά τα επιτόκια για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση, καταγράφηκαν οι περισσότερες διαφωνίες από το 1992. Τρία μέλη της FOMC διαφώνησαν με τις προθέσεις της Fed να δώσει σήμα ότι θα πραγματοποιηθεί το επόμενο διάστημα χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής.

Οικονομολόγοι και αναλυτές χαρακτήριζαν τη διαφωνία αυτή όχι μόνο ως αντανάκλαση των αυξανόμενων ανησυχιών για την απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας που πυροδοτήθηκε από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, αλλά και ως μήνυμα προς τον Γουόρς ότι τα μέλη της Fed θα αντισταθούν σε προτάσεις για μειώσεις επιτοκίων.

Το σοκ στις τιμές της ενέργειας από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή έχει αναδειχθεί σε μείζον οικονομικό και πολιτικό ζήτημα στις ΗΠΑ, ειδικά καθώς πλέον η αύξηση στις τιμές δεν συμβαδίζει με αυξήσεις στους μισθούς. Τον περασμένο μήνα η ετήσια, προσαρμοσμένη στον πληθωρισμό, μέση ωριαία αύξηση των μισθών έγινε αρνητική για πρώτη φορά από τον Απρίλιο του 2023.