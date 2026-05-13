Συντετριμμένοι, φορώντας μαύρα ρούχα και κρατώντας λευκά λουλούδια, εμφανίστηκαν σήμερα (13/05) στο σχολείο, οι συμμαθητές της 17χρονης κοπέλας που έπεσε στο κενό από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη και σκοτώθηκε. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει πως η κοπέλα πήρε την απόφαση να βάλει τέλος στη ζωή της μαζί με την φίλη της, η οποία συνεχίζει να νοσηλεύεται διασωληνωμένη, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ.

Είκοσι γιατροί έχουν «πέσει» από πάνω της, προσπαθώντας να την βοηθήσουν. Νοσηλεύεται σε ΜΕΘ του νοσοκομείου και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, υποβλήθηκε σε χειρουργείο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το νοσοκομείο, η 17χρονη έχει υποστεί πολλαπλές και σοβαρές κακώσεις, μεταξύ των οποίων τραύματα στη λεκάνη και στον θώρακα, ενώ σε απεικονιστικούς ελέγχους διαπιστώθηκε εγκεφαλικό οίδημα,

Από την πρώτη στιγμή έχει ενεργοποιηθεί το πρωτόκολλο ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Παιδείας, με ειδικά κλιμάκια ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών να βρίσκονται στα σχολεία για τη στήριξη μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών που επηρεάστηκαν από το τραγικό γεγονός.

Παράλληλα, το «Χαμόγελο του Παιδιού» απηύθυνε έκκληση για υπεύθυνη δημοσιογραφική και διαδικτυακή διαχείριση της υπόθεσης, τονίζοντας ότι η αναπαραγωγή ευαίσθητων λεπτομερειών μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις σε παιδιά που βρίσκονται σε ευάλωτη ψυχολογική κατάσταση.

Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική Γραμμή SOS 1056 λειτουργεί δωρεάν, ανώνυμα, όλο το 24ωρο για παιδιά και εφήβους που χρειάζονται υποστήριξη.

Στο ημερολόγιο της 17χρονης ψάχνουν τις απαντήσεις – Το χρονικό

Η τραγωδία έγινε νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης, όταν οι δύο παιδικές φίλες ανέβηκαν στην ταράτσα της πολυκατοικίας, κλείδωσαν την πόρτα, πιάστηκαν χέρι – χέρι και έπεσαν στο κενό.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να βρίσκουν την μία 17χρονη χωρίς τις αισθήσεις της ενώ την δεύτερη έχοντας αντίληψη του περιβάλλοντος.

Μεταφέρθηκαν στο Ασκληπιείο της Βούλας όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του πρώτου κοριτσιού. Η δεύτερη διακομίστηκε στο ΚΑΤ όπου νοσηλεύεται στη ΜΕΘ. Οι μάχες που μαίνεται να δώσει είναι πολλές. Αφού ξεπεράσει τον κίνδυνο για τη ζωή της, στη συνέχεια θα υποβληθεί σε σειρά χειρουργείων για την αντιμετώπιση των σοβαρών τραυμάτων της.

Η 17χρονη που υπέκυψε στα τραύματά της, πριν πάρει την απόφαση να πηδήξει στο κενό, άφησε χειρόγραφο σημείωμα στους γονείς της, λέγοντας πως τους αγαπά, πως παλεύει με την κατάθλιψη τα τελευταία 3 χρόνια και πως νιώθει αγχωμένη με την απόδοσή της στις Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Την ίδια στιγμή οι αρχές έχουν βρει και το ημερολόγιο της 17χρονης που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, και που φέρεται πως έχει κοινά σημεία με το χειρόγραφο σημείωμα της φίλης της.

Τα δύο κορίτσια φέρεται πως σχεδίαζαν καιρό να πέσουν από την ταράτσα της πολυκατοικίας. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί και στα κινητά των κοριτσιών ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν μηνύματα ή συνομιλίες που πυροδότησαν αυτή την κίνηση.

Επίσης αναμένονται και οι τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φανεί αν τα κορίτσια είχαν κάνει χρήση αλκοόλ ή κάποιων ουσιών.

Τέλος οι αστυνομικοί αναμένεται να πάρουν καταθέσεις από τις οικογένειες και τους φίλους των δυο κοριτσιών, ενώ θα βρεθούν και στο σχολείο που πήγαιναν ώστε να μιλήσουν με τους δασκάλους και τους συμμαθητές.