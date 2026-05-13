Σε μια γιορτή αθλητισμού, συνεργασίας και αποδοχής εξελίχθηκε η αθλητική εκδήλωση για παιδιά ειδικής αγωγής “Piraeus Special Events”, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες, με επιτυχία στο Θεμιστόκλειο Δημοτικό Στάδιο.

Η αθλητική δράση συνδιοργανώθηκε από την Περιφέρεια Αττικής και τον Δήμο Πειραιά, στο πλαίσιο της δράσης «Στην αγκαλιά της Αττικής, Πολιτισμός – Αθλητισμός στις γειτονιές μας».

Περισσότεροι από 300 μαθητές σχολείων γενικής και ειδικής αγωγής της πόλης μας, συμμετείχαν από κοινού σε αθλητικές δραστηριότητες. Μέσα από το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο, το χάντμπολ, το boccia και τον στίβο, τα παιδιά έπαιξαν, συνεργάστηκαν, γνώρισαν νέα αθλήματα και βίωσαν τη χαρά της ομαδικότητας και της συμμετοχής, αναδεικνύοντας ότι η συμπερίληψη ξεκινά από τη συνύπαρξη, τη συνεργασία και το «μαζί». Η μασκότ του Ολυμπιακού «Λεόνε» ενθουσίασε τα παιδιά, φωτογραφήθηκε μαζί τους και πρόσθεσε μια ακόμη πιο χαρούμενη και διαδραστική νότα στην αθλητική δράση. Στην εκδήλωση συμμετείχε και αντιπροσωπεία μαθητών και καθηγητών από το Ειδικό Σχολείο στο Γκοτλαντ της Σουηδίας «Wisby Anpassad Gymnasieskola», στο πλαίσιο προγράμματος Erasmus + με το 2ο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Άνοιξη.

Στη δράση παρευρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Σταύρος Βοϊδονικόλας, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης και ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Αθλητισμού Νίκος Γέμελος, οι οποίοι συνομίλησαν με καθηγητές, γονείς αλλά και με τα ίδια τα παιδιά, σε ένα κλίμα χαράς και αισιοδοξίας.

Την εκδήλωση παρουσίασε ο δημοσιογράφος Πέτρος Πολυχρονίδης, ενώ η Φιλαρμονική Ορχήστρα Πνευστών του Δήμου Πειραιά προσέδωσε με τις μελωδίες της μια όμορφη ατμόσφαιρα.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Σταύρος Βοϊδονικόλας, ανέφερε:«Στην πολύ όμορφη αθλητική εκδήλωση “Piraeus Special Events” που συνδιοργάνωσε ο Δήμος Πειραιά με την Περιφέρεια Αττικής, στο Θεμιστόκλειο Στάδιο, ζήσαμε την έντονη χαρά των παιδιών μας από τα Ειδικά σχολεία και δομές ειδικής αγωγής μαζί με μαθητές πολλών δημοτικών σχολείων της πόλης μας που συμμετείχαν σε αθλήματα όπως Μπότσια, Μπάσκετ, χάντμπολ, ποδόσφαιρο και κωπηλασία σε όργανο που συνεισέφερε ο Όμιλος Ερετών.

Επίσης, έπαιξαν ατομικά αθλήματα σε διαδραστικό πίνακα με την χρήση σύγχρονης τεχνολογίας.

Η Περιφέρεια Αττικής χρηματοδότησε την εκδήλωση από πόρους του Περιφερειακού προγράμματος Αττική 2021-2027 για την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Στηρίζουμε συστηματικά πρωτοβουλίες που αφορούν την εκπαίδευση, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό καλλιεργώντας τη δημιουργικότητα και την κοινωνικοποίηση των συμπολιτών μας με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η συμπερίληψη και ο σεβασμός είναι προϋπόθεση για μια ποιοτική ζωή χωρίς διακρίσεις».

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, δήλωσε: «Το “Piraeus Special Events” ήταν μια πραγματική γιορτή αθλητισμού, ισότητας και ανθρωπιάς. Είδαμε παιδιά από σχολεία ειδικής αγωγής και τυπικής ανάπτυξης να αθλούνται μαζί και να χαίρονται τη συμμετοχή χωρίς διακρίσεις, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι ο αθλητισμός είναι ένα ισχυρό εργαλείο συμπερίληψης. Για εμάς στον Δήμο Πειραιά, τέτοιες δράσεις στέλνουν βαθιά κοινωνικά μηνύματα πως όταν δίνουμε χώρο στα παιδιά να αλληλεπιδράσουν, “χτίζουμε” μια κοινωνία πιο ανοιχτή, πιο δίκαιη και πιο ανθρώπινη. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Περιφέρεια Αττικής και τον Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά Σταύρο Βοϊδονικόλα για τη σταθερή και ουσιαστική τους στήριξη, τον Νίκο Γέμελο και τη Διεύθυνση Αθλητισμού, καθώς και τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή την τόσο σημαντική πρωτοβουλία. Τα χαμογελαστά πρόσωπα των παιδιών μάς υπενθυμίζουν τον πραγματικό σκοπό αυτών των δράσεων: την αποδοχή, τη χαρά και τις ίσες ευκαιρίες για όλους».

Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Αθλητισμού Νίκος Γέμελος, επεσήμανε:«Με μεγάλη χαρά είδαμε μαθητές από τα σχολεία ειδικής αγωγής και τα σχολεία τυπικής ανάπτυξης του Πειραιά να συμμετέχουν μαζί σε μια ξεχωριστή δράση γνωριμίας με τον αθλητισμό και τις αξίες του, να λειτουργούν σαν μια ομάδα χωρίς αποκλεισμούς. Θέλω να ευχαριστήσω, μέσα από την καρδιά μου, τους δασκάλους, τους καθηγητές, τις Διευθύνσεις των σχολείων και όλους όσοι στάθηκαν δίπλα σε αυτή την προσπάθεια με αγάπη και ευαισθησία. Ευχαριστούμε θερμά επίσης, την Περιφέρεια Αττικής για τη στήριξη και τη χρηματοδότηση της διοργάνωσης, καθώς και τον Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά Σταύρο Βοϊδονικόλα για τη συνεργασία και τη στήριξή του σε αυτή την τόσο όμορφη πρωτοβουλία για τα παιδιά της πόλης μας. Στον Πειραιά θέλουμε έναν αθλητισμό ανοιχτό για όλους. Έναν αθλητισμό που ενώνει, αγκαλιάζει και δίνει χώρο σε κάθε παιδί να συμμετέχει και να νιώθει ισότιμο μέλος της ομάδας».

Στη δράση παρευρέθηκε επίσης, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος συνεχάρη την Περιφέρεια Αττικής και τον Δήμο Πειραιά για τη δράση, τονίζοντας ότι, μέσα από τον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη συνεργασία, τα παιδιά έστειλαν το πιο δυνατό μήνυμα αισιοδοξίας και δύναμη για τη ζωή.

Παρέστησαν ακόμη, η Αντιπεριφερειάρχης Εθελοντισμού Ευγενία Μπαρμπαγιάννη, οι Αντιδήμαρχοι Δημήτρης Καρύδης και Παναγιώτης Ρέππας, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά «Κανάλι Ένα 90,4 FM» Ιωσήφ Βουράκης, η Πρόεδρος της Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας Παναγιώτα Θειακούλη – Βοϊδονικόλα, Κοινοτικοί Σύμβουλοι, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Βασίλης Αγγελόπουλος, ο σύμβουλος του Δημάρχου Γεράσιμος Αγγελετάκης κ.ά.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του ΣΑΕΚ AKMH και του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, του Τμήματος Εθελοντισμού του Δήμου Πειραιά «Piraeus TeamUp», της Εθελοντικής Διασωστικής Ομάδας Rescue Team Delta, του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Τζάμπολ Αγάπης και του Ομίλου Ερετών.