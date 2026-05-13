Αν μια ομάδα έχει την πληθώρα των παικτών που «ζουν και αναπνέουν» για αυτά τα παιχνίδια, αυτή είναι ο Παναθηναϊκός που καλείται απόψε στην Ισπανία να κάνει κάτι που δεν έχει καταφέρει ποτέ καμία άλλη ομάδα στην ιστορία της διοργάνωσης.

Να προκριθεί σε ένα Final Four με τρεις εκτός έδρας νίκες!

«Στα δύο τελευταία Final Four που πήγαμε έπρεπε να κερδίσουμε στο Game 5. Είμαστε έτοιμοι γι’ αυτό. Νοοτροπία και τακτική είναι και τα δύο σημαντικά. Πρέπει να τα έχουμε και τα δύο, να είμαστε συγκεντρωμένοι και να τα αφήσουμε όλα εκεί. Είμαι ενθουσιασμένος. Ο χαμένος πάει σπίτι του.

Ζω για αυτά τα παιχνίδια. Προετοιμάζομαι όλη την καριέρα μου για τέτοια παιχνίδια. Θα είμαστε έτοιμοι, δεν έχω αμφιβολία γι’ αυτό. Νομίζω ότι παίζουμε καλύτερα εκτός έδρας. Το Game 3 στο ΟΑΚΑ ήταν λίγο πιο χαλαρό για εμένα. Σε εκτός έδρας παιχνίδια στα play offs τα πηγαίνουμε καλά» έδωσε το σύνθημα ο Κέντρικ Ναν, που είναι ίσως η επιτομή του παίκτη που «ζει και αναπνέει» για τέτοιες καταστάσεις.

Αλλά και ο Παναθηναϊκός δύο φορές στη σειρά χρειάστηκε να πάει σε 5ο παιχνίδι «τελικό πρόκρισης» τόσο με την Εφές Αναντολού όσο και με τη Μακάμπι έχοντας χάσει πρώτος παιχνίδι στην έδρα του, απαντώντας με «διπλό» έξω και τελειώνοντας τη σειρά στην Αθήνα και τις δύο φορές. Άλλες τρεις φορές στο παρελθόν έχει αναγκαστεί να πάει σε 5ο παιχνίδι και έχει πάρει την πρόκριση άλλη μια φορά απέναντι στη Μακάμπι (2012).

Αλλά και ο Εργκίν Αταμάν έχει μια εξαιρετική παράδοση στο Game 5 μετρώντας 4/4 προκρίσεις (από 2 με Εφές και Παναθηναϊκό) έχοντας πάρει τις δύο φορές την κούπα με μια σημαντική διαφορά ότι σε όλες τις προκρίσεις αυτές επιτεύχθηκαν εντός έδρας.

Το Game 5 είναι από μόνο του μια άλλη υπόθεση και είναι για παίκτες με προσωπικότητα που παίζουν έναν «τελικό» και τον κερδίζουν.