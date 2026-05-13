Ο Κώστας Σλούκας αποχαιρέτησε δημόσια τον Γιάν Βέσελι, μετά την απόφαση του Τσέχου σέντερ να ολοκληρώσει την καριέρα του στο τέλος της φετινής σεζόν.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού AKTOR προχώρησε σε ανάρτηση στο Instagram, όπου μοιράστηκε φωτογραφίες από την κοινή τους πορεία, κυρίως από την περίοδο που συνυπήρξαν στη Φενέρμπαχτσε, αλλά και από στιγμές εκτός γηπέδων μαζί με τις οικογένειές τους.

Συνόδευσε την ανάρτηση με το τραγούδι “Hall Of Fame”, δίνοντας συναισθηματικό χαρακτήρα στο «αντίο» του, ενώ παράλληλα δημοσίευσε το μήνυμά του προς τον Βέσελι:

«Γιαν, φίλε μου, νιώθω πολύ τυχερός που είχα την ευκαιρία να παίξω μαζί σου και να σε γνωρίσω. Αποτελείς παράδειγμα σπουδαίου μπασκετμπολίστα, εξαιρετικού συμπαίκτη και σπουδαίου φίλου! Η μπασκετική σου καριέρα είναι αξιοθαύμαστη, όμως τα καλύτερα έρχονται τώρα. Εύχομαι η επιτυχία να σε ακολουθεί και στα επόμενα βήματα της ζωής σου. Ήμασταν όλοι πολύ τυχεροί που ζήσαμε στην εποχή σου»!

Οι δύο παίκτες είχαν κοινή πορεία στη Φενέρμπαχτσε από το 2015 έως το 2020, υπό την καθοδήγηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, αποτελώντας βασικά κομμάτια μιας ομάδας που έγραψε ιστορία στη EuroLeague με αποκορύφωμα την κατάκτηση του τίτλου το 2017.

Ο Βέσελι αποχωρεί από την ενεργό δράση στα 36 του χρόνια, έχοντας περάσει από σημαντικούς συλλόγους όπως η Παρτίζαν, οι Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, οι Ντένβερ Νάγκετς, η Φενέρμπαχτσε και η Μπαρτσελόνα, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία καριέρα στο ευρωπαϊκό και διεθνές μπάσκετ.