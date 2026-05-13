Η Μάντσεστερ Σίτι φιλοξενεί το βράδυ της Τετάρτης (13/5, 22:00) την Κρίσταλ Πάλας για την 36η αγωνιστική της Premier League, γνωρίζοντας πως μόνο η νίκη μπορεί να τη διατηρήσει ζωντανή στη μάχη του τίτλου.

Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο δύσκολη μετά τη σημαντική εκτός έδρας επικράτηση της Άρσεναλ απέναντι στη Γουέστ Χαμ με 1-0 στο London Stadium την περασμένη Κυριακή. Τα «σφυριά» κατάφεραν να σκοράρουν στις καθυστερήσεις και να φέρουν προσωρινά το παιχνίδι στα ίσα, όμως το γκολ ακυρώθηκε ύστερα από παρέμβαση του VAR, καθώς οι διαιτητές υπέδειξαν επιθετικό φάουλ του Πάμπλο πάνω στον Νταβίντ Ράγια.

Η συγκεκριμένη φάση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Αγγλία, με τον διαιτητή να χρειάζεται αρκετή ώρα για να καταλήξει στην τελική του απόφαση, εξετάζοντας επανειλημμένα το ριπλέι. Το περιστατικό δίχασε τόσο τους φιλάθλους όσο και τους τηλεσχολιαστές.

Από την πλευρά του, ο Πεπ Γκουαρδιόλα απέφυγε να τοποθετηθεί ξεκάθαρα σχετικά με το αν η απόφαση ήταν σωστή ή λανθασμένη, ωστόσο δεν έχασε την ευκαιρία να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για τη διαιτησία που -όπως θεωρεί- έχει αντιμετωπίσει φέτος η ομάδα του και για τους δύο χαμένους τελικούς του FA Cup.

🎙Pep Guardiola was asked for his thoughts on the controversial decision during West Ham’s clash with Arsenal…… 🗣It is a question for the referees, it is their decision. VAR has been here for many years, it is not just last weekend. We adapt, we know it, everyone knows it.… pic.twitter.com/RfOEiE5wzX — Arsenal Radar (@ArsenalRadar) May 12, 2026

«Εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να σκεφτόμαστε την Κρίσταλ Πάλας και τίποτα άλλο. Ό,τι δεν μπορείς να ελέγξεις, ξέχασέ το. Ο στόχος είναι να τα πάμε καλύτερα για να είμαστε σε καλύτερη θέση να παλέψουμε για την Premier League”, δήλωσε αρχικά ο ο Γκουαρδιόλα για να προσθέσει με νόημα:

“Έχουμε χάσει δύο τελικούς Κυπέλλου Αγγλίας (σ.σ. απέναντι στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 2024 και την Κρίσταλ Πάλας το 2025) επειδή οι διαιτητές δεν έκαναν τη δουλειά που έπρεπε να κάνουν, ούτε το VAR.

Από την πλευρά μας εμείς οφείλουμε να κοιτάζουμε το πώς θα βελτιωθούμε επειδή το VAR είναι σαν το στρίψιμο ενός νομίσματος. Το VAR δεν ήρθε την περασμένη εβδομάδα στο ποδόσφαιρο. Έχει έρθει εδώ και πολλά χρόνια, προσαρμοζόμαστε και όλοι το ξέρουν αυτό».