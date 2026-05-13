Σε νοσοκομεία της Γαλλίας νοσηλεύονται και οι 22 Γάλλοι που έχουν ταυτοποιηθεί ως επαφές της Ολλανδής επιβάτιδας του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, η οποία πέθανε από χανταϊό, σύμφωνα με ανακοίνωση του γαλλικού υπουργείου Υγείας.

Οι οκτώ Γάλλοι που ταξίδεψαν αεροπορικώς στις 25 Απριλίου από το νησί της Αγίας Ελένης προς το Γιοχάνεσμπουργκ, με την ίδια πτήση στην οποία βρισκόταν και η Ολλανδή, «παραμένουν όλοι σε νοσοκομεία του Παρισιού». Παράλληλα, 14 ακόμη επαφές της γυναίκας αυτής από την πτήση Γιοχάνεσμπουργκ–Άμστερνταμ, στην οποία εκείνη επιβιβάστηκε για λίγο, νοσηλεύονται «σε διάφορες πόλεις της Γαλλίας», όπως διευκρίνισε το υπουργείο.

Η Γαλλίδα υπουργός Υγείας Στεφανί Ριστ είχε επαναλάβει την Τρίτη, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ότι όλες οι επαφές αναμένεται να παραμείνουν στο νοσοκομείο για τουλάχιστον «14 ημέρες».

Στην πρώτη ομάδα περιλαμβάνονται τρεις έφηβοι που ταξίδευαν με τους γονείς τους. Όλοι τους νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Pitié Salpêtrière του Παρισιού, σύμφωνα με τον λοιμωξιολόγο Ξαβιέ Λεσκίρ του νοσοκομείου Bichat.

«Θα υποβληθούν σε τεστ σήμερα», ανέφερε ο Φιλίπ Μπεσέ, εκπρόσωπος της γαλλικής ομοσπονδίας φαρμακοποιών (FSPF), μετά τη συνάντηση που είχε η υπουργός Υγείας με τα συνδικάτα των νοσηλευτών και των φαρμακοποιών. Η γαλλική κυβέρνηση προετοιμάζει παράλληλα «πρωτόκολλο για τις επαφές» των προσώπων αυτών, πρόσθεσε.

Παρακολούθηση των επιβαινόντων στο MV Hondius

Οι πέντε Γάλλοι που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius βρίσκονται στο νοσοκομείο Bichat υπό στενή παρακολούθηση. Από αυτούς, μόνο μία γυναίκα έχει διαγνωστεί θετική στον χανταϊό.

«Θα πρέπει να υποβάλλονται σε τεστ τακτικά», σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ). «Κάθε δύο ημέρες διενεργούμε τεστ», δήλωσε ο λοιμωξιολόγος Γιαζντάν Γιαζνταπανάχ του νοσοκομείου Bichat-Claude-Bernard, μιλώντας στο franceinfo.

«Ελπίζω ότι δεν θα βγουν θετικοί», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, «οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται ήδη σε απομόνωση».

Η Γαλλίδα που έχει ασθενήσει, μία γυναίκα άνω των 65 ετών που επέστρεψε στη Γαλλία μαζί με τους άλλους τέσσερις συμπατριώτες της με ειδική πτήση το Σαββατοκύριακο, εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας του Bichat σε σοβαρή κατάσταση.