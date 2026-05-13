Η Ισπανία σχεδιάζει να θεσπίσει νέους κανόνες για την ενίσχυση της ασφάλειας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ), παρά τις έντονες πιέσεις που δέχεται από την τεχνολογική βιομηχανία, σύμφωνα με δηλώσεις του Ισπανού υπουργού Ψηφιακού Μετασχηματισμού Όσκαρ Λόπες στο Reuters.

«Το κέρδος τεσσάρων τεχνολογικών εταιρειών δεν μπορεί να είναι σε βάρος των δικαιωμάτων εκατομμυρίων», υπογράμμισε ο υπουργός, σημειώνοντας ότι «ισχυρές φωνές» αντιδρούν στην προτεινόμενη ρύθμιση. Η νέα νομοθεσία προβλέπει περιορισμούς σε συστήματα ΤΝ υψηλού κινδύνου και υποχρεώνει τις εταιρείες να αποκαλύπτουν τον τρόπο λειτουργίας των αλγορίθμων τους.

Οι τοποθετήσεις του Λόπες συμβαδίζουν με τις δηλώσεις της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία ανέφερε ότι η Κομισιόν στοχεύει εθιστικές και επιβλαβείς πρακτικές σχεδιασμού από εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης, στο πλαίσιο της επερχόμενης Πράξης για την Ψηφιακή Δικαιοσύνη.

Πρωτοβουλίες για την προστασία ανηλίκων και την ευθύνη των πλατφορμών

Ακολουθώντας το παράδειγμα χωρών όπως η Αυστραλία, η Γαλλία και η Ελλάδα, η Ισπανία ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο σχέδια για την απαγόρευση πρόσβασης των εφήβων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το σχετικό νομοσχέδιο έχει ήδη εισαχθεί στο κοινοβούλιο, ενώ προβλέπεται και νομοθεσία που θα καθιστά τα διευθυντικά στελέχη προσωπικά υπεύθυνα για τη ρητορική μίσους στις πλατφόρμες τους.

Η πρωτοβουλία αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τον ιδιοκτήτη της πλατφόρμας X, Ίλον Μασκ, να χαρακτηρίζει τον σοσιαλιστή πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, «τύραννο» και «αυταρχικό».

Κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική και «αξιόπιστη ΤΝ»

Ο Λόπες τόνισε ότι η Ισπανία επιδιώκει μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση, ώστε οι κανόνες να μπορούν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά στο σύνολο των άνω των 400 εκατομμυρίων πολιτών της ΕΕ. Προειδοποίησε επίσης, ότι όσοι υποστηρίζουν μια πολιτική laissez-faire θα μετανιώσουν που υπερασπίστηκαν «τον νόμο της ζούγκλας».

Σύνδεσε επίσης την κυβερνητική πρωτοβουλία με την αυξανόμενη ανησυχία για τον διαδικτυακό εκφοβισμό, τη σεξουαλική παρενόχληση και τα σεξουαλικά deepfakes που παράγονται μέσω ΤΝ και στοχεύουν παιδιά, κυρίως κορίτσια. Ο ίδιος χαρακτήρισε τον αντίκτυπο στους ανηλίκους ως «πανδημία για την ψυχική υγεία».

Η Ισπανία, σύμφωνα με τον Λόπες, έχει ταχθεί υπέρ ενός μοντέλου «αξιόπιστης ΤΝ», το οποίο θα προστατεύει την ιδιωτικότητα, τη δημοκρατία, τους ανηλίκους και τη δημόσια ασφάλεια, δίνοντας προτεραιότητα στην ηθική και όχι στο κέρδος ή την ταχύτητα.

Τέλος, αναφορικά με το ζήτημα της ανωνυμίας στο διαδίκτυο, ο Λόπες υποστήριξε ότι οι αρχές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα ταυτοποίησης χρηστών που διαπράττουν εγκλήματα, ακόμη κι αν χρησιμοποιούν ψευδώνυμα. «Αυτό που δεν είναι νόμιμο στον πραγματικό κόσμο δεν μπορεί να είναι νόμιμο στον εικονικό κόσμο. Τελεία», κατέληξε χαρακτηριστικά.