Τελικά, τι ισχύει με τον Ράφα Μπενίτεθ; Θα φύγει ή θα μείνει; Και εν τέλει, βοήθησε ή όχι τον Παναθηναϊκό το διάστημα της θητείας του;

Ολες αυτές οι ερωτήσεις ζητούν απαντήσεις αλλά προτού αυτές δοθούν ξεκάθαρα, ας δούμε τα δεδομένα. Γιατί πολύ απλά, οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση προφανώς και θα είναι επιπόλαιη. Χρειάζεται, αναμφίβολα, νωρίτερα να δούμε τα εξής: αν βελτιώθηκαν οι Πράσινοι και αν η ομάδα που «τρέχει» ο ισπανός προπονητής είναι αυτό που λέμε «δική του».

Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, δεν έχει καμιά σχέση με το σύνολο που παρέλαβε ο Μπενίτεθ όταν ήρθε στην Ελλάδα. Αποκτά σταδιακά ταυτότητα, βγάζει ενέργεια και δείχνει ανταγωνιστικό. Πολύ ή λίγο, ας το συζητήσουμε. Αλλά ακόμη και στα ενδότερα της ΑΕΚ υποστηρίζουν πως την περασμένη Κυριακή στο φινάλε πήραν τη νίκη και ο αντίπαλος τους πίεσε ψηλά όσο ποτέ στο πρόσφατο παρελθόν. Στη Νέα Φιλαδέλφεια, αυτή είναι η άποψη που κυριαρχεί.

Τώρα, αν κάποιος θέλει να «πατήσει» σε θέματα του τύπου πως το Τριφύλλι δεν μπορεί να έχει στόχο να προσπεράσει τον Λεβαδειακό στη βαθμολογία, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Ναι, προφανώς και αυτό «πουλάει». Είναι, όμως, η μισή αλήθεια και εξάλλου ούτε ο Μπενίτεθ το πιστεύει. Όσον αφορά στο δεύτερο σκέλος, ομάδα του πολύπειρου κόουτς θα είναι το ρόστερ που θα επιλέξει αυτός και άρα θα κάνει προετοιμασία από την αρχή του καλοκαιριού.

Όχι κινήσεις κατά τη διάρκεια της σεζόν και με παίκτες που αμφίβολο είναι πόσο σύντομα μπορούν να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.

Αν κάποιος θέλει να δει την πραγματικότητα κατάματα, ένα πρέπει να σημειώσει: ο Παναθηναϊκός στερείται από ποδοσφαιριστές με βαρύ όνομα. Κάποιους «οδηγούς», αυτούς που θα δείξουν τον δρόμο στα νέα και ταλαντούχα παιδιά. Αν ο Σάντσες ήταν σε ικανοποιητικό επίπεδο, σίγουρα θα είχε τις δυνατότητες να παίξει τέτοιο ρόλο. Γιατί ο Γιάγκουσιτς και ο Παντελίδης, δεν μπορούν μόνοι να βγουν μπροστά. Ούτε βέβαια να γίνεται σύνθημα από τους οπαδούς ο Τεττέη, κυνηγός που μόλις πριν από λίγους μήνες εμφανίστηκε στο Κορωπί και φόρεσε τα πράσινα.

Όταν έχεις δει στο παρελθόν Σαραβάκο και Ζάετς, Μπορέλι και Καραγκούνη, ζητείς δυνατά χαρτιά και ποδοσφαιριστές που θα στηρίξουν την όλη προσπάθεια. Γιατί γερές βάσεις μπαίνουν μόνο από σωστή θεμελίωση. Τα υπόλοιπα, απλά είναι λόγια που αέρα και ένας λόγος για να συζητάμε αν κάνει ή όχι ο Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό. Και αν έρθει ακόμη ένας (αναλώσιμος;) το επόμενο διάστημα…