Μία εγκληματική οργάνωση που φέρεται να διέπραττε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του Δημοσίου μέσω εταιρείας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης εξαρθρώθηκε από την Αστυνομία στην Κομοτηνή, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. στις 13 Μαΐου 2026.

Στο πλαίσιο ευρείας αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν έξι μέλη της οργάνωσης, ανάμεσά τους και τα δύο αρχηγικά. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σε οικισμούς της Λάρισας, της Κομοτηνής και του Έβρου, με τη συνδρομή διαφόρων υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Ο τρόπος δράσης

Όπως προέκυψε από πολύμηνη έρευνα των Αρχών, οι δράστες από το 2023 έως τον Μάιο του 2026 συγκρότησαν οργανωμένο κύκλωμα με διακριτούς ρόλους και διαρκή δράση. Στόχος τους ήταν η αποκόμιση παράνομου κέρδους μέσω συστηματικών απατών που σχετίζονταν με επιδοτήσεις «voucher» για ανήλικους μαθητές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο ημεδαπός αρχηγός και η ημεδαπή υπαρχηγός είχαν ιδρύσει εταιρεία, εντάσσοντας ως προσωπικό τέσσερις ακόμη ημεδαπές. Μέσω εικονικών εγγραφών και ψευδών παρουσιών μαθητών στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης, λάμβαναν παράνομα χρηματικά ποσά από τις σχετικές επιδοτήσεις.

Η ζημία για το Δημόσιο και τα ευρήματα

Η συνολική ζημία για το ελληνικό Δημόσιο από τη λειτουργία του κέντρου, σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 450.000 ευρώ.

Κατά τις έρευνες σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους των δραστών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος εγγράφων, το χρηματικό ποσό των 9.285 ευρώ, τρεις κάμερες καταγραφής, κινητά τηλέφωνα και δύο φορητοί υπολογιστές. Επιπλέον, κατασχέθηκαν τρία οχήματα, εκ των οποίων το ένα είχε αγοραστεί μέσω των επίμαχων παράνομων πληρωμών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ το προανακριτικό έργο διενεργήθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.