Η Tesla πούλησε μόλις 173 πισωκίνητα Cybertruck και τα ανακαλεί επειδή μπορεί να φύγουν οι τροχοί. Η Tesla προχώρησε σε ανάκληση όλων των Cybertruck με κίνηση στους πίσω τροχούς που πωλήθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια λόγω κινδύνου αποκόλλησης των τροχών.

Η Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας της Οδικής Κυκλοφορίας των ΗΠΑ (NHTSA) προειδοποίησε ότι οι εύθραυστες οπές των μπουλονιών θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διαχωρισμό των μπουλονιών των τροχών, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια των τροχών!

Μόνο 173 οχήματα επηρεάζονται από την ανάκληση, με τον χαμηλό αριθμό να αποδίδεται στην κακή απόδοση πωλήσεων του Cybertruck από την κυκλοφορία του.