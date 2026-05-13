Σαν σήμερα, ο Ιταλός Τζουζέπε Φαρίνα με Alfa Romeo 158 κερδίζει τον πρώτο αγώνα του Βρετανικού Γκραν Πρι στο Σίλβερστοουν για το πρώτο πρωτάθλημα της Formula1, με μέση ωριαία ταχύτητα 146,38 χλμ.

Συγκεκριμένα, στις 13 Μαΐου το 1950 διεξήχθη το πρώτο Grand Prix στην ιστορία της Formula 1. Ο αγώνας έγινε στο Silverstone. Ο Emilio Giuseppe “Nino” Farina με Alfa Romeo 158 ήταν ο νικητής, με μέση ωριαία ταχύτητα 90.96 μιλίων. Θα χρισθεί και πρωταθλητής μετά από ένα κύκλο 7 αγώνων (Grand Prix του Μονακό, Indy 500, Ελβετικό, Βέλγικο, Γαλλικό και Ιταλικό Grand Prix).

Ο Ντοτόρε Εμίλιο Τζουζέπε “Νίνο” Φαρίνα (30 Οκτωβρίου 1906 – 30 Ιουνίου 1966) ήταν ο πρώτος επίσημος παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula1, κερδίζοντας τον τίτλο του πρωταθλήματος του 1950.